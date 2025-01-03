Hurmadan ve hindistan cevizinin enfes lezzeti: Klepon tarifi

Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:46

Güncelleme: 03.01.2025 - 14:46

Hindistanceviziyle kaplanan bu tatlı, tatlı sevenler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Evde kolayca hazırlanabilecek bu tarifle siz de Asya’nın egzotik tatlarını sofranıza getirebilirsiniz. İşte, Klepon tarifi...

KLEPON TARİFİ

Malzemeler

200 gram yapışkan pirinç unu (glutinous rice flour)

150 ml su

1 çay kaşığı pandan aroması veya doğal pandan yaprağı suyu (yeşil renklendirme için)

100 gram hurma şekeri (gula jawa) veya esmer şeker

100 gram rendelenmiş hindistancevizi

Bir tutam tuz

Yapılış