Hurmadan ve hindistan cevizinin enfes lezzeti: Klepon tarifi

Endonezya mutfağından dünyaya yayılan geleneksel tatlılardan biri olan Klepon, lezzetiyle fark yaratıyor. Dışında parlak yeşil pirinç hamuru, içinde ise hurma şekerinin sıcak ve akışkan dokusu bulunuyor. İşte, Klepon tarifi...

Hurmadan ve hindistan cevizinin enfes lezzeti: Klepon tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:46

Hindistanceviziyle kaplanan bu tatlı, tatlı sevenler için vazgeçilmez bir deneyim sunuyor. Evde kolayca hazırlanabilecek bu tarifle siz de Asya’nın egzotik tatlarını sofranıza getirebilirsiniz. İşte, Klepon tarifi...

KLEPON TARİFİ

Malzemeler

  • 200 gram yapışkan pirinç unu (glutinous rice flour)
  • 150 ml su
  • 1 çay kaşığı pandan aroması veya doğal pandan yaprağı suyu (yeşil renklendirme için)
  • 100 gram hurma şekeri (gula jawa) veya esmer şeker
  • 100 gram rendelenmiş hindistancevizi
  • Bir tutam tuz

Yapılış

  1. Pirinç ununu bir karıştırma kabına koyun. Pandan aroması veya yaprak suyu ile birlikte yavaş yavaş suyu ekleyerek yumuşak ve elastik bir hamur yoğunluğu elde edene kadar yoğurun.
  2. Hurma şekerini küçük parçalar haline getirin, bu parçalar Klepon’un iç dolgusunu oluşturacak.
  3. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçayı yuvarlayıp ortasını bastırarak hurma şekerini yerleştirin. Hamurun şekerin etrafını tamamen kapladığından emin olun.
  4. Bir tencereye su koyup kaynamaya bırakın. Klepon toplarını kaynar suya atın ve yüzeye çıktıklarında piştiklerini anlayabilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra topları kevgirle çıkarıp fazla suyunu süzün.
  5. Rendelenmiş hindistancevizine bir tutam tuz ekleyin ve karıştırın. Pışmiş Klepon toplarını bu hindistancevizine bulayın.
  6. Klepon’ları bir tabakta sunun ve ilk lokmada ıçindeki hurma şekerinin sıcak dokusuyla lezzetin keyfini çıkarın.

Etiketler: #tarif #tatlı #hurma

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