Kadın, eşiyle saklambaç oynarken onu bavulun içinde ölüme terk etti

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:34

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 15:34

ABD'de bir kadın üç yıl önce işlediği öne sürülen cinayetten dolayı yargılanacak.

Sarah'ın, 2020 yılında saklambaç oyunu sırasında eşi Jorge Torres Jr'ı bir valizin içine sıkıştırarak, havasızlıktan ölmesine neden olduğu belirtildi.

Birlikte saklambaç oynarken eşi Torres'in bavulun içinde bağırdığı bir video ortaya çıktı.

Videoda, Torres'in, "Nefes alamıyorum" dediği belirtilirken, Sarah'ın da "Bu bana, Bana yaptığın her şey için. Aptal. Bu senin suçun. Beni aldattığında ben de böyle hissediyorum. Çeneni kapatmalısın" diye cevap verdiği öğrenildi.

UYUMAYA GİTTİ

Sarah, Torres hala bavulun içindeyken, onun dışarı çıkabileceğini varsayarak uyumaya gitti.

Sarah, ertesi sabah kalktığında Torres'in bavuldan çıkmış olabileceğini düşünerek, onu aramaya başlarken bavulun içinde Torres'i ölü halde buldu.

911'İ ARAYIP DURUMU ANLATTI

Orlando Sentinel tarafından elde edilen bir ses kaydında, Sarah 911'i arayarak, erkek arkadaşının saklambaç oynadıktan sonra öldüğünü söylediği yer aldı.

Sarah, konuşmasında "Erkek arkadaşımla dün gece oyun oynuyorduk, onu bir bavula koydum ve oynuyorduk. Saklambaç gibi bir şey... Uyuyakalmışım ve uyandığımda bavulun içinde ölmüştü. Ne olduğunu bilmiyorum" dediği kaydedildi.

Sarah'ın, Torres'i "bavulun içinde boğulmaya terk ettiği" iddiasıyla yakında mahkemeye çıkacağı bildirildi.