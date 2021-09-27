Kadın kılığına girip kuyumcu soydular
Filistin'in Tulkarm kentinde kadın kılığına giren silahlı soyguncular, kimliklerini gizlemek için burka giyip kadın kılığına girerek kuyumcu soydular.
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Tulkarm kentinde silahlı soyguncular kadın kılığına girerek kuyumcu soydu. Kimliklerini gizlemek için burka giyen iki soyguncu, kuyumcudan yaklaşık 7 kilogram altına çalarak kaçtı.
Ellerindeki otomatik silahlarını burkanın altına gizleyen soyguncuların 2 kişiyi de yaraladığı bildirildi.
7 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 7 dakika süren silahlı soygun sonrası soyguncuların kaçış anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soyguncuların bir çanta ile kuyumcudan koşarak çıktıları ve dışarıda kendilerini bekleyen araç ile olay yerinden kaçtıkları belirtildi.
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