Dev banka soygunu: Rehineleri arabaya kalkan olarak bağladılar!
Brezilya'da gerçekleşen banka soygununda en az 10 rehinenin arabaların üzerinde canlı kalkan olarak kullanıldığı görüldü.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Aracatuba kentindeki tüm banka şubelerine ağır silahlar taşıyan bir çete tarafından baskın düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda banka soygunun ardından kaçan arabaların kaportalarına en az 10 rehinenin bağlandığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre olay sırasında, kent genelinde silah ve patlama sesleri duyuldu.
Metro.uk'nin aktardığına göre, patlayıcılar ve tüfeklerle donanmış çete, Askeri Polis kışlasına saldırdı ve bankalara baskın düzenledi. Çete ayrıca, acil servislerin ulaşımını zorlaştırmak için kentin girişlerinde araçları ateşe verdi.
Söz konusu olayda en az bir polis memurunun yanı sıra silahlı soygunculardan birinin de yaralandığı belirtildi.
Yerel saatle 01.50'de, çeteye ait araçların kentin dışındaki kırsal bir mahalleye doğru yola çıkmasıyla çatışmalar sona erdi.
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