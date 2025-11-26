Kadın polis, OnlyFans içerikleri nedeniyle açığa alındı

Arjantin’de Buenos Aires Şehri Polisi’nde görev yapan 25 yaşındaki Nicole Gabriela V., TikTok ve OnlyFans’te üniforma ile müstehcen içerikler paylaşmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Genç kadın, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle sosyal medya üzerinden içerik satarak geçinmeye çalıştığını söyledi.

Telefé Noticias’a konuşan Nicole Gabriela V., polisliğe ara vermesine yol açan sağlık süreci nedeniyle gelirinin yarıya düştüğünü belirterek OnlyFans’te içerik satmaya yöneldiğini anlattı:

“Ben bir anneyim, bir kızım var. Ailemi geçindirmek zorundayım. Bu benim için başka bir gelir kapısıydı.”

Genç kadın, yalnızca son bir ayda platform üzerinden 6 milyon peso kazandığını söyledi.

“MAAŞIM İLAÇLARIMI ALMAMA YETMİYORDU”

Nicole, ekim ayında nörolojik ve psikiyatrik tedavi gördüğü için izne ayrıldığını, bunun da yaşadığı kadına yönelik şiddet kaynaklı bir sağlık sorunu olduğunu açıkladı.

Tedavi izninde olduğu dönemde maaşının yarıya indiğini belirterek şunları söyledi:

“600 bin peso alıyordum, ilaçlarımı bile zor alıyordum.”

Epilepsi atakları geçirdiğini söyleyen genç polis, platformda içerik üretmesinin zorunluluktan kaynaklandığını vurguladı.

Nicole, polislerin düşük maaş aldığını öne sürerek meslektaşlarının da benzer şekilde ek iş yaptığını söyledi:

“Ben yalnız değilim. Birçok kadın ve erkek polis ikinci bir işe ihtiyaç duyuyor. 24 saat hayatımızı riske atıyoruz ama temel maaş çok düşük.”

“ÜNİFORMAYLA CİNSEL İÇERİK ÜRETMEDİM”

Genç kadın, OnlyFans abonelerinin kendisinden üniformalı içerik talep ettiğini kabul etti, ancak “Üniformayla cinsel içerik çekilemeyeceğini anlattım. Bu yasak. Başka kıyafetlerle içerik ürettim” dedi.

Polis teşkilatı ise Nicole’ün sosyal medyada paylaştığı içeriklerde kelepçe, üniforma ve ekipman kullandığını iddia ediyor.

İçişleri birimi, Nicole hakkında “kurumun prestijini zedelemek” ve “üniformayı uygunsuz kullanmak” gerekçeleriyle idari soruşturma başlattı. Dosya, Şeffaflık ve Dış Denetim Ofisi’ne devredildi.

Genç polis, şimdilik görevden geçici uzaklaştırma statüsünde bulunuyor.

Nicole, gerekirse yapılacak tüm disiplin işlemlerine uymaya hazır olduğunu belirtirken, “Artık polis olarak devam etmeyi düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Polis soruşturmasını başlatan kayıtlar arasında:

Nicole’ün üniformayla bilardo oynadığı,

Aynı karede iç çamaşırlı başka bir kadının masanın üzerinde olduğu,

Bazı fotoğraflarda polis ekipmanlarının uygunsuz biçimde kullanıldığı

görüntülerin bulunduğu belirtildi.