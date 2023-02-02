Kadın, saç boyasını kullandıktan sonra alerjik reaksiyon geçirdi
Bir kadın, bir kutu saç boyası kullanmasının ardından şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirerek yüzünde ve kafasında ciddi derecede şişkinlik meydana geldi.
ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan bir kadın, saçlarının rengini açmaya karar vererek bir kutu saç boyası aldı.
Teneal adındaki kadın, saç boyasını kullandıktan sonra parlak saçlar yerine şişmiş bir yüz ve kırmızı bir döküntü ile karşılaşarak neye uğradığını şaşırdı.
Teneal, ilk boyamadan iki gün sonra başının şiştiğini fark ederek, tıbbi yardım almak için hastaneye iki kez gitti.
Teneal'ın ilk başlarda boynunun arkasında ve kafa derisinde kırmızı ve kaşıntılı görünümlü döküntüler oluşurken, yüzü ve göz altlarında da şişkinlik meydana geldi.
Gözlerini bile açamaz hale gelen Teneal, antihistaminik bir ilaç kullandıktan sonra şişlikleri inmeye başladı.
KENDİSİNİ "UZAYLI"YA BENZETTİLER
Teneal, TikTok üzerinden paylaştığı videoda, kendisine yönelik "uzaylı" yorumları geldiğini belirtti.
Viral olan videonun ardından Teneal, "Bu videonun patlamasını ya da böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Sadece saçınızı boyarken meydana gelebilecek bir alerjik reaksiyon konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyordum. Bu konuda biraz mizah bulmaya çalıştım. Tüm iyi dilekler, süper komik isimler ve kahkahalar için teşekkürler" dedi.
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