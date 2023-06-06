Kadının kahvesine sperm koyan doktora cinsel saldırı suçlaması

Bir yıl boyunca kadının kahvesine sperm karıştıran doktora, cinsel saldırı saldırı suçlaması.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 17:53
Kadının kahvesine sperm koyan doktora cinsel saldırı suçlaması
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Britanya’da Nicholas John Chapman isimli bir doktor, bir kadının kahvesine sperm koyduğunun ortaya çıkması üzerine cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, yasal sebeplerle ismi verilmeyen kadın daha önce birkaç  defa kahvesini içtiği 55 yaşındaki doktor Nicholas John Chapman’ın sunduğu kahvelerden birinin içinde “yapışkan” bir madde gördükten sonra şüphelendi.

Şüpheli maddeyle ilgili polise başvuran kadın, laboratuvar testlerinin sonunda kahvesine sperm koyulmuş olduğunu öğrendi. 

Kadının kahvesine spermini koyan doktor gözaltına alındı. Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Chapman’ın kadının kahvesine rızası olmadan sperm koyarak cinsel aktiviteye zorladığı belirtiliyor.


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