Kadının kahvesine sperm koyan doktora cinsel saldırı suçlaması

Yayınlanma: 06.06.2023 - 17:53

Güncelleme: 06.06.2023 - 17:53

Britanya’da Nicholas John Chapman isimli bir doktor, bir kadının kahvesine sperm koyduğunun ortaya çıkması üzerine cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, yasal sebeplerle ismi verilmeyen kadın daha önce birkaç defa kahvesini içtiği 55 yaşındaki doktor Nicholas John Chapman’ın sunduğu kahvelerden birinin içinde “yapışkan” bir madde gördükten sonra şüphelendi.

Şüpheli maddeyle ilgili polise başvuran kadın, laboratuvar testlerinin sonunda kahvesine sperm koyulmuş olduğunu öğrendi.

Kadının kahvesine spermini koyan doktor gözaltına alındı. Cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Chapman’ın kadının kahvesine rızası olmadan sperm koyarak cinsel aktiviteye zorladığı belirtiliyor.