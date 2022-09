Kadınlar Mahsa Emini için ayağa kalktı: İran'da internet kesildi, sosyal medya platformlarına erişim engellendi

İnternetteki kesinti ve kısıtlamaları takip eden NetBlocks İnternet Gözlemevi, İran'da sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a erişimin Mahsa Emini’nin katledilmesi sonrası başlayan eylemler nedeniyle kısıtlandığını duyurdu. NetBlocks, canlı ölçümlerin gösterdiği kadarıyla ülkedeki tüm büyük internet sağlayıcılarının kesintiye uğradığını Twitter hesabından açıkladı.

?? #Iran is now subject to the most severe internet restrictions since the November 2019 massacre.



?? Mobile networks largely shut down (MCI, Rightel, Irancell - partial)

?? Regional disruptions observed during protests

?? Instagram, WhatsApp restrictedhttps://t.co/8cCHIJA2Oi