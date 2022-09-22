Kadınlar Mahsa Emini için ayağa kalktı: İran'da internet kesildi, sosyal medya platformlarına erişim engellendi
Dünyanın farklı yerlerindeki internet hızını ve erişimini izleyen ağ olan NetBlocks, İran'da sosyal medya platformlarına erişimin engellendiğini duyurdu.
İnternetteki kesinti ve kısıtlamaları takip eden NetBlocks İnternet Gözlemevi, İran'da sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a erişimin Mahsa Emini’nin katledilmesi sonrası başlayan eylemler nedeniyle kısıtlandığını duyurdu. NetBlocks, canlı ölçümlerin gösterdiği kadarıyla ülkedeki tüm büyük internet sağlayıcılarının kesintiye uğradığını Twitter hesabından açıkladı.
?? #Iran is now subject to the most severe internet restrictions since the November 2019 massacre.— NetBlocks (@netblocks) September 21, 2022
?? Mobile networks largely shut down (MCI, Rightel, Irancell - partial)
?? Regional disruptions observed during protests
?? Instagram, WhatsApp restrictedhttps://t.co/8cCHIJA2Oi
NetBlocks ayrıca Twitter hesabından, "Gerçek zamanlı ağ verileri, İran'ın önde gelen mobil operatörü MCI (First Mobile) ve Rightel'in de ülke çapında bir bağlantı kaybı olduğunu gösteriyor" duyurusunda bulundu.
An itibarıyla İran'da Telegram, Whatsapp gibi mesajlaşma platformlarının yanı sıra hiç bir sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor ya da kesintili olarak sağlanabiliyor.
Türkiye'de yaşayan İranlı kaynaklar ise öğle saatlerinden beri ailelerine ulaşamadıklarını teyit ederek endişelerini dile getirdi.
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