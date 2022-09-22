Kadınlar Mahsa Emini için ayağa kalktı: İran'da internet kesildi, sosyal medya platformlarına erişim engellendi

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:31

İnternetteki kesinti ve kısıtlamaları takip eden NetBlocks İnternet Gözlemevi, İran'da sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a erişimin Mahsa Emini’nin katledilmesi sonrası başlayan eylemler nedeniyle kısıtlandığını duyurdu. NetBlocks, canlı ölçümlerin gösterdiği kadarıyla ülkedeki tüm büyük internet sağlayıcılarının kesintiye uğradığını Twitter hesabından açıkladı.

?? #Iran is now subject to the most severe internet restrictions since the November 2019 massacre.



?? Mobile networks largely shut down (MCI, Rightel, Irancell - partial)

?? Regional disruptions observed during protests

?? Instagram, WhatsApp restrictedhttps://t.co/8cCHIJA2Oi — NetBlocks (@netblocks) September 21, 2022

NetBlocks ayrıca Twitter hesabından, "Gerçek zamanlı ağ verileri, İran'ın önde gelen mobil operatörü MCI (First Mobile) ve Rightel'in de ülke çapında bir bağlantı kaybı olduğunu gösteriyor" duyurusunda bulundu.

An itibarıyla İran'da Telegram, Whatsapp gibi mesajlaşma platformlarının yanı sıra hiç bir sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor ya da kesintili olarak sağlanabiliyor.

Türkiye'de yaşayan İranlı kaynaklar ise öğle saatlerinden beri ailelerine ulaşamadıklarını teyit ederek endişelerini dile getirdi.