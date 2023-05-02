Kadirov'dan 'paralı asker' planı: Tüm dünyada savaşacaklar

Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:36

Güncelleme: 02.05.2023 - 15:17

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rus haber ajansı RIA'ya verdiği röportajda dünyanın herhangi bir yerinde savaşabilecek "paralı ordu" kurmayı planladığını söyledi.

Şarku'l Avsat'ın haberine göre Kadirov, "Kendini en demokratik olarak tanımlayan ülkelere giderek buralardaki baskı gören insanları koruyabilecek" ifadelerini kullandı.

Kadirov, yeni kuracağı paralı asker grubunun tüm dünyadan insanları silah altına alacağını belirtti.

ŞUBATTA GÜNDEME GETİRDİ

Kadirov, şubatta yeni bir paralı asker grubu kurma planlarını gündeme getirerek, "Bir gün sevgili kardeşim Prigojin'le rekabet edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in yöneticisi Yevgeni Prigojin ve Çeçenistan lideri Kadirov, Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren Rus ordusunun komuta kademesine yönelik sert eleştiriler ortaya koymuştu. Kadirov, Rusya Savunma Bakanlığı ve Prigojin arasında iplerin gerildiği dönemdeyse daha ihtiyatlı bir tutum takınmıştı.

Wagner, 2014 yılında kurulmuştu. Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği bilinen Wagner'in Ukrayna'da ise 50 binden fazla savaşçısı olduğu tahmin ediliyor.