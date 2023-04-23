Wagner lideri Prigojin, Putin'e seslendi: 'Ukrayna operasyonunu bitir'

Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:56

Güncelleme: 23.04.2023 - 17:56

Rus paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin, Kremlin'e Ukrayna savaşını bitirme çağrısı yaptı.

Prigojin, Telegram hesabından dün yaptığı paylaşımda, Rusya'nın hedeflerine ulaştığını savunarak artık savaşın sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Wagner lideri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Elimizdeki en uygun seçenek, özel askeri operasyonun sona erdiğini ve Rusya'nın hedeflerine ulaştığını duyurmaktır. Bir anlamda aslında bu hedeflere gerçekten de ulaştık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çok sayıda askerini öldürdük ve görevimizin tamamlandığını söyleyebiliriz. Rusya, Ukrayna'nın çalışan erkek nüfusunun büyük bölümünü yok edip, Avrupa'ya kaçanlara da gözdağı vererek bu işi teorik anlamda çoktan bitirdi. Azak Denizi'nin, Karadeniz'in ve Ukrayna topraklarının büyük kısmı ele geçirildi. Kırım'a uzanan bir kara koridoru oluşturuldu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta başlattığı savaşta çatışmalar genellikle Donetsk'teki Bahmut'ta yoğunlaşmış durumda.

Prigojin, geçen hafta savaşçılarının Bahmut'taki belediye binasını ele geçirdiğini ve şehrin düştüğünü öne sürmüştü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise iddiaları yalanlayarak, direnişin sürdüğünü savunmuştu.

Bahmut'un komşusu Soledar şehriyse ocakta Moskova'nın kontrolüne geçmişti.

Fransız haber ajansı AFP de Kiev'in Bahmut'un düşüşüne hazırlandığını bildirmişti.

Ajansa göre Kremlin'e bağlı güçler halihazırda şehrin üçte ikisini ele geçirmiş durumda. Ukraynalı askerlerse muhtemel geri çekilme stratejisi kapsamında, cepheden yaklaşık bir kilometre uzaktaki alanda siperler kazıyor.

Öte yandan Pentagon'dan sızdırılan gizli belgelerde, Wagner yetkililerinin Ukrayna savaşında kullanmak üzere silah almak için Mali ve Türkiye'de şubatta görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

Belgelerde, Türkiye hükümetinin konudan haberdar olup olmadığıyla ya da silah satışının gerçekleşip gerçekleşmediğiyle ilgili bilgi paylaşılmamıştı.