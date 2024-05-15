Kafkasya Uzmanı Prof. Dr. Mitat Çelikpala Cumhuriyet'e konuştu: 'Müzakereler uzasa da anlaşma olur'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan 10-11 Mayıs’ta Kazakistan’ın Almatı şehrinde barış anlaşması amacıyla bir araya geldi. Taraflar görüş ayrılıkları konusunda müzakerelere devam edilmesinde mutabık kaldı.

Doğa Öztürk
Yayınlanma: 15.05.2024 - 04:00
Kafkasya Uzmanı Prof. Dr. Mitat Çelikpala Cumhuriyet'e konuştu: 'Müzakereler uzasa da anlaşma olur'
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Kafkasya Uzmanı Prof. Dr. Mitat Çelikpala Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Çelikpala, “Belli konularda ortak noktaya ulaşamadıklarını belirtiyorlar ama bunların ne olduğu açık değil. Burada birkaç faktör var. Bir tanesi Ermenistan açısından bağımsızlığın devamı, egemenliğin tesis edilmesi, karşılıklı güvencelerin alınıp güvenliğin sağlanması konusu. Burada anlaşılamadığı için Almatı da sonuçlanmadı” dedi.

Çelikpala, zirvenin başarısız olmasının bir diğer nedeninin ise barış görüşmelerinin ikili görüşmelerden çıkıp bir tür jeopolitik rekabetin yansımasına dönüşmesi olduğuna işaret etti. Çelikpala, “Azerbaycan bunu ikili görüşmelerle sonuçlandırıp kapatmaya çalışıyor. Ermeni tarafıysa ABD, Avrupalı aktörler gibi üçüncü partilerin dahil olmasıyla, Azerbaycan’a karşı daha güçlü olacağı varsayımıyla hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE ARABULUCU OLAMAZ’

Türkiye’nin başlı başına bir taraf olmasından dolayı barış görüşmelerinde bir rolü olmadığını söyleyen Çelikpala şöyle konuştu: “Eğer bir barış anlaşması olursa Türkiye-Ermenistan yakınlaşması söz konusu olacak. Bölgedeki dengeler değişecek. Bu Ermenistan’ın da daha barışçıl, güvenli bir zemine kaymasının ön şartı. Aralık ayında BM iklim konferansı Azerbaycan’ın ev sahipliğinde yapılacak. Azerbaycan’ın bölgesel dengeleri bozacak bir şey olmasını istemeyeceklerini varsayıyorum. Müzakere süreçleri biraz daha uzayabilir ama muhtemelen yaz sonuna kadar bir anlaşma imzalanacağını düşünüyorum.”


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