Azerbaycan ile Slovakya stratejik ortaklık kuracak, savunmada iş birliği yapacak

Yayınlanma: 07.05.2024 - 17:04

Güncelleme: 07.05.2024 - 17:04

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüştü. Görüşme sonrasında Aliyev ve Fico, "Azerbaycan ile Slovakya arasında stratejik ortaklığın kurulmasına ilişkin ortak bildiriye" imza attı.

Ayrıca, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı ile Slovakya Savunma Bakanlığı arasında "askeri ve teknik iş birliğine" yönelik mutabakat zaptı, yine Slovakya Savunma Bakanlığı ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı arasında savunma alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Aliyev, imza töreni sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, imza attıkları "stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin" bildirinin Azerbaycan ile Slovakya ilişkilerini en üst seviyeye taşıyan belge olduğunu söyledi.

Bildiride iki ülkenin gelecek işbirliğinin yönlerinin tanımlandığını ifade eden Aliyev, "Bugün Slovakya-Azerbaycan ilişkilerinde yeni sayfa açıldı. Birlikte çıkacağımız yolun başarılı olacağını umuyorum" dedi.

Aliyev, iki ülke arasında imzalanan savunma ve savunma sanayi alanındaki anlaşmalara da değinerek, "Savunma sanayi alanında ortak üretim alanlarının oluşturulmasına ilişkin somut görüşmelere de başlandı" ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın şu anda 8 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini belirten Aliyev, 9'uncu ülkenin de Slovakya olmasını umduğunu söyledi.

Aliyev, Slovakya ile Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de iş birliği yapacaklarını, Ağdam'ın Gervend köyünün yeniden inşasının Slovak şirketi tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Slovakya Başbakanı Fico da Aliyev'le yapıcı ve faydalı müzakerelerde bulunduklarını, elde edilen sonuçların beklentilerinin üstünde olduğunu söyledi.

Aliyev'in başarılı dış politika yürüttüğünü ifade eden Fico, "Bizim de üyesi bulunduğumuz Avrupa Birliği, zaman zaman başkalarına talimat vermeyi seviyor. Ben ise hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamayı tercih ederim" diye konuştu.

Fico, Azerbaycan'la askeri iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Azerbaycan'da kurulacak ortak üretim tesislerinin başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Slovakya'nın ulaşım altyapısının kullanımının karmaşık hale geldiğine dikkati çeken Fico, şöyle devam etti:

"Azerbaycan gazının Ukrayna topraklarından, Rusya-Ukrayna sınırındaki bir noktadan ithal edilmesi projesi var. Eğer 20 milyar metreküplük bir hacimden bahsediyorsak bu herkesin ilgisini çekmelidir. Biz sadece Azerbaycan'dan gaz almak istemiyoruz, aynı zamanda bu gazı Ukrayna toprakları üzerinden ithal etmek istiyoruz ve bu konudaki yapıcı yaklaşımınızı çok takdir ediyorum. Azerbaycan gazının olduğu yerde Rusya ile Ukrayna arasında belli bir anlaşmaya varılabilir. Bu hem Slovakya için hem sizin için hem de Ukrayna için, herkes için faydalı olacaktır."