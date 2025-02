Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı

Yayınlanma: 01.02.2025 - 15:23

Güncelleme: 01.02.2025 - 15:26

Kaptan Pilot Chesley 'Sully' Sullenberger, 15 Ocak 2009 tarihinde US Airways Flight 1549 seferini yönetirken, LaGuardia Havalimanı'ndaki kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpan uçağın iki motorunun birden arızalanmasıyla büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı.

Sullenberger, mucizevi bir şekilde, Airbus A320'yi Hudson Nehri'ne güvenli bir şekilde indirmeyi başarmış ve uçaktaki 155 yolcu ve mürettebatın tamamının hayatlarını kurtarmıştı.

Bu olay, baş rolünü Tom Hanks'in oynadığı Sully filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı.

KAHRAMAN PİLOT KAZAYI YORUMLADI

29 Ocak Çarşamba akşamı, American Airlines Flight 5432 seferini gerçekleştiren uçak, 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyordu. Ancak uçak, içinde 3 askerin bulunduğu bir askeri helikopterle çarpışarak düştü. Kazadan hiç kimse sağ kurtulamadı.

74 yaşındaki Kaptan Sully, The New York Times’a verdiği röportajda, kazanın gece saatlerinde meydana gelmesinin pilotların görüşünü zorlaştırdığını belirtti.

Sully, demecinde şu ayrıntılara yer verdi:

"Gece vakti, suyun üzerinde görülebilen ışıklar, kara üzerinde görülenlerden çok daha azdır. Geceleri başka uçakları görmek her zaman daha zordur; temelde sadece üzerlerindeki ışıkları görebilirsiniz. Uçağın sizden yukarıda mı yoksa aşağıda mı olduğunu, ne kadar uzakta bulunduğunu veya hangi yöne hareket ettiğini anlamaya çalışmanız gerekir. Geceleri her şey daha zordur."

"BAZEN FELAKET KAÇINILMAZ OLABİLİR"

Bu tür olayları yanlış şekilde dizilmiş domino taşlarına benzeten Kaptan Sully, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzun bir havacılık kariyeri boyunca, her dakika, her saat, her gün, her ay, her yıl en iyi uygulamalara bağlı kalmak için gereken titizliği ve adanmışlığı göstermek zor olabilir. Eğer domino taşları yanlış bir şekilde dizilirse, nadir de olsa, bir felaket yaşanabilir."

NE OLMUŞTU?

Kansas'taki Wichita Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, Washington D.C'deki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'na iniş hazırlığındaydı. Bu havalimanı, kısa pistleri ve yoğun hava trafiği nedeniyle pilotların özel eğitim almasını gerektiren bir alan olarak biliniyor.

Bu sırada, Virginia'daki Fort Belvoir üssünden havalanan ABD Ordusu'na ait Sikorsky H-60 helikopteri, uçakla havada çarpıştı ve enkaz, Potomac Nehri'ne düştü. Sky News’in aktardığına göre, şu ana kadar 41 kişinin cesedi sudan çıkarıldı ve 28 kişinin kimliği tespit edildi.

SULLY FİLMİ (2016)

Sully filmi, 15 Ocak 2009 tarihinde yaşanan gerçek bir olaydan uyarlanmıştır ve başrolde Tom Hanks, ünlü pilot Chesley "Sully" Sullenberger'i canlandırmaktadır.

Sully, US Airways Flight 1549 seferini gerçekleştiren Airbus A320 uçağının LaGuardia Havalimanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpmasıyla her iki motorunun da devre dışı kalmasını ve Kaptan Sully'nin uçağı Hudson Nehri'ne başarıyla indirerek 155 kişinin hayatını kurtarmasını konu alır.

Ancak film, sadece bu kahramanca inişi değil, sonrasında Sully'nin karşı karşıya kaldığı zorlu soruşturmayı da işler. Uçağı en yakın havaalanına yönlendirmek yerine nehre indirerek yanlış bir karar verip vermediği tartışılır ve Sully, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından sıkı bir incelemeye tabi tutulur.

Sully filmi tamamen gerçek bir olaya dayanmaktadır. Film, Kaptan Pilot Chesley Sullenberger'in "Highest Duty: My Search for What Really Matters" adlı anı kitabından uyarlanmıştır. Gerçek hayatta da Sully ve ekibi kapsamlı bir soruşturmaya tabi tutulmuş, ancak nihayetinde kahraman ilan edilmiştir.

Film, Clint Eastwood tarafından yönetilmiş olup, 2016 yılında vizyona girmiştir.