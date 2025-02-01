ABD'de ikinci uçak kazası... Yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 01.02.2025 - 08:47

Güncelleme: 01.02.2025 - 08:55

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinin kuzeydoğusunda, içerisinde 1 hasta, 2 doktor, 1 refakatçi ve 2 mürettebatın bulunduğu 'Learjet 55' tipi küçük bir özel jetin kalkıştan kısa bir süre sonra, Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin de bulunduğu bölgeye düştü.

Uçağın, Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gitmeye çalıştığı açıklandı. Kaza sonrası çevrede bulunan bazı evlerde yangın çıkarken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu öğrenildi.

FEDERAL HAVACILIK İDARESİ'NDE AÇIKLAMA

Federal Havacılık İdaresi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Learjet 55, 31 Ocak Cuma günü yerel saatle akşam 6.30 civarında, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan ayrıldıktan sonra düştü. Uçakta 6 kişi vardı. Uçak, Missouri'deki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na gidiyordu" ifadeleri kullanıldı.

"BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı, Açıklamada, "Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin karşısında Cottman ve Bustelton Caddeleri yakınında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun" denildi.

Pensilvanya Valisi Governor Josh Shapiro, Kuzeydoğu Philadelphia'daki küçük özel uçak kazasına müdahale edilirken tüm birimlerin kaynaklarının sunulduğunu söyledi.