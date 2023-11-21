Kakaoda kıtlık: Fiyatları tavan yaptı

Kakao fiyatları, yaşanan arz sıkıntısı sebebiyle 1978’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:59
Kakaoda kıtlık: Fiyatları tavan yaptı
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Çikolatanın ana maddesi kakaonun metrik ton fiyatı New York borsasında 4 bin doların üzerine çıktı. Fiyatlarının artmasına etkenlerden birisi en büyük kakao üreticileri olan Gana ve Fildişi Sahili bölgesinde yaşanan kötü hava koşulları. Kötü hava koşulları sebebiyle hasat geç başlarken kakaoda arz açığı endişelerini de beraberinde getirdi.

Businessinsider'da yer alan habere göre, bu yıl içerisinde yüzde 40 değer kazanan kakao, henüz 1977 yılındaki seviyesi olan 5 bin 379 dolara ulaşmasa da arz tarafında yaşanan olumsuz durumun kakaonun fiyatlarını bir süre daha etkilemesi bekleniyor.

Kakaoda yaşanan fiyat artışları tüm dünyada raflardaki atıştırmalık ürünlere de yansıyacak.


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