Kalibaf’tan ABD ve İsrail çıkışı: Yeni savaş turu peşindeler

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Kalibaf, "Düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Kalibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı.

İran'ın ateşkes süresince hazırlıklar yaptığını aktaran Kalibaf, şöyle devam etti:

"Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin ateşkes fırsatını askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim. Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler."

Ülkeye saldırılara karşı koymanın bir diğer önemli faktörünün halkın "sürekli azmi" olduğunu belirten Kalibaf, "düşmanların İran'ın hiçbir koşulda hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadığını" ifade etti.

İran'da halkın, dış tehditlere karşı koymanın yanı sıra günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını ve bu durumun farkında olduklarını söyleyen Kalibaf, "İran düşmanlarının en büyük yanılgılarından biri buydu. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa, ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler ancak İran halkı son haftalarda düşmanla mücadele alanında hala var olduğunu kanıtladı" dedi.

Kalibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere Mecliste özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını aktardı.

Ulusal birlik olmadan bu "tarihi savaşın" üstesinden gelmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Kalibaf, her ne kadar yönetimsel zayıflıklar olsa da sorunlar için Cumhurbaşkanı ve hükümetin hedef alınmasının doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düşman, Sevgili İran'ımıza zorlu bir savaş dayattı ve bugün her zamankinden daha açık bir şekilde görülüyor ki bir irade savaşı içindeyiz ve bu irade savaşını kim kazanırsa İran'ın tarihini yazacak ve geleceğini belirleyecektir. Sevgili, asil ve büyük İran halkı, emin olun ki cihatçı liderlik ve Sevgili Devrim Liderimizin rehberliğinde birlik ve beraberliği koruyarak, bu durum ulusal dayanışmayı daha da güçlendirmek için bir fırsata dönüşebilir."