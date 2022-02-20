Kaliforniya'da 1984'ten bu yana en kurak Ocak ayı yaşandı

20 Şubat 2022 Pazar, 00:00

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County'de yer alan Azusa yakınlarında, kuraklıktan etkilenen San Gabriel Rezervuarı'ndaki kurumuş ve çatlamış su yatağının bir görünümü, 24 Haziran 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

Bloomberg'in atıfta bulunduğu, Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri'nden iklim bilimci Ahira Sanchez-Lugo, Ocak ayının, 1895'e kadar giden kayıtlara göre tarihteki ikinci en kurak yıl başlangıcı olduğunu ve eyaletin yağışlı mevsiminin sonuna yaklaşılmasıyla kuraklığın önümüzdeki üç ay boyunca da hafiflemeyeceğini söyledi.

Kaliforniya'da yıllık yağışın çoğu Ekim'den Nisan'a kadar yağmur ve kar şeklinde oluyor ve bu yağışların neredeyse yarısı Aralık ile Şubat arasında gerçekleşiyor. Ocak'ın kuru geçmesi ve Şubat'ta şimdiye kadar yağış olmaması Kaliforniya'nın yağış beklentisine yönelik umut vermiyor.

Devlet Su Kaynakları Kontrol Kurulu Müdür Yardımcısı Erik Ekdahl Salı günkü kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Şubat ayının geri kalanında yağış tahmini yok. Mart ayı için uzun vadeli tahminde çok az yağış var" dedi. "Bütün bunlar, bir kez daha, eyalet çapında kuraklıkla ilgili koşulların oldukça zorlaşacağına işaret ediyor."

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County'de yer alan Azusa yakınlarındaki San Gabriel Rezervuarı'ndaki kayalık kıyılar ve açıkta kalan tozlu göl yatağı görülüyor, 24 Haziran 2021. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaliforniya siyaseti ve politikaları üzerine yayın yapan, kar amacı gütmeyen haber yayıncısı Calmatters'ta Çarşamba günü çıkan bir haberde, geçen Ekim ve ardından Aralık aylarında rekor kıran fırtınalardan sonra, Kaliforniya'da son altı haftanın yağış toplamlarının eyaletin ana havzalarında yıllık ortalamanın kabaca yarısı kadar olduğu bildirildi.

Haberde, kar örtüsünün de artmadığı belirtildi. Kritik bir su kaynağı olan Sierra Nevada kar örtüsünün, 15 Şubat'ta yapılan ölçümlerde normalin yüzde 72'sinde olduğu görüldü. Ancak kar örtüsünün 1 Nisan'da ölçülen mevsimsel ortalamanın yalnızca yüzde 55'i olması bekleniyor ve eyaletin bazı bölgelerinde kar şimdiden eriyor.

U.S. Drough Monitor (ABD Kuraklık Mönitörü) isimli internet sitesi tarafından yayınlanan son veriler, Mississippi Vadisi'nden batıya doğru olan ülkenin çoğunun ya kuraklık içinde olduğunu ya da anormal derecede yağışsız olduğunu ve bu baharda kuraklığın çok az hafiflemesinin beklendiğini gösteriyor. Verilere göre kuraklık şu anda Kaliforniya'nın yüzde 99,57'sini kaplıyor.

Salı günkü ABD Kuraklık Monitörü analizine göre, kıta ABD'sinin yüzde 57'sinde kuraklık yaşanıyor ve kuraklık Batı'nın büyük bölümünden Plains'e, yukarı Orta Batı ve aşağı Mississippi Vadisi'ne kadar uzanıyor.