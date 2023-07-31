Kaliforniya'da konut krizinin çözümünü karavanda buldular

Yayınlanma: 31.07.2023 - 09:43

Güncelleme: 31.07.2023 - 09:43

Tamara Hernandez, evinin kirası yükseldiğinde bir karavana taşındı. Beau Beard da hapse girdikten sonra her şeyini kaybettiği için aynı kararı aldı.

Bir zamanlar özgür yaşamın sembolleri olan bu karavanların, Golden State'te giderek yükselen bir konut krizinin olduğu Kaliforniya'da benzer birçok hikayesi bulunuyor.

ABD'deki tüm evsizlerin üçte biri, eğer bir ülke olsaydı dünyanın en büyük 5'inci ekonomisine sahip olacak olan Kaliforniya'da yaşıyor.

Los Angeles Konut Hizmetleri Dairesi istatistikleri, yalnızca Los Angeles County'de 75 binden fazla kişinin evsiz olduğunu gösteriyor.

Aynı istatistikler, giderek artan sayıda kişinin artık karavanlarda, minibüslerde veya arabalarda, Los Angeles ve yakın şehirlerdeki rastgele kamplarda yaşadığını da gösteriyor.

KONUT MALİYETİ

Beard, Venice kasabasındaki işlek, turistik plajın yakınındaki dar bir sokakta park halindeki karavanının işaret ederek, "Buna gücüm yetiyor" dedi.

Beard, yaklaşık 8 yıl önce hapisten çıktıktan sonra yeni bir başlangıç arayışıyla Kaliforniya'ya taşındı. Ancak işler umduğu gibi gitmedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Los Angeles'ta ortalama kira, haziran ayında ayda 2 bin 950 dolara yükseldi.

Evsizliği Sonlandırma Ulusal İttifakı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yükselen konut maliyetleri sorunu Kaliforniya ile sınırlı kalmadı.

2021'de ABD'deki 7 milyondan fazla Amerikalı gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını konut kiraları için harcadı. Bu, 2007'den bu yana yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyordu.

Bunun yanı sıra, Beard "İş yok" derken, ayrıca 57 yaşında olduğu için onu işe almak isteyen kimse olmadığını belirtti.

ARAÇ TOPLULUKLARI

Beard, 2020'de kız arkadaşı hamile kaldığında ailesini barındırmak için şu anda yaşadığı karavanı satın aldı.

Ancak şehir yetkilileri, bir bebeğin bu kadar yetersiz pansiyonlarda yaşayamayacağı gerekçesiyle bebeği doğumundan kısa bir süre sonra ebeveynlerin elinden aldı. Beard olanları 'Hayatımın en kötü olayıydı' diyerek anlattı.

Adam, bu aracın onu sadece kızından değil, aynı zamanda sübvansiyonlu konut alma konusunda her türlü yardımdan da mahrum bıraktığını belirtti.

Adam, sözlerine şunları ekledi:

"Evsiz olmadığımızı söylüyorlar ama evsiziz. Yani konut verme ve bunun gibi şeyler açısından listenin en altındayız"

Karavanı, Ballona Sulak Alanlar Ekolojik Koruma Alanı boyunca uzanan Jefferson Bulvarı adlı bir caddede park etmiş bir grup aracın aranda bulunuyor.

'Park Yapılmaz' tabelalarının yanına park etmiş araçların çoğu o kadar uzun süredir burada ki sanat tesisleri, küçük bahçeler, masa ve sandalyeler ve yemek pişirmek için ocakları da bulunuyor.

Bazı insanların köpekleri bulunuyor, burada yaşayanlar ABD, Avrupa ve Latin Amerika'da doğmuş insanların bir karışımından oluşuyor.

Davranış kuralları olan bir topluluk duygusuna sahipler ve birbirleri ile ilgileniyorlar.

Yine de burada hayat çok zor. Sadece 10 yıl içinde kirası 450 dolardan 3 bin dolara çıktığında Venice'deki evinden taşınan makyaj sanatçısı Hernandez, "Bir şeyi yapmak için yaklaşık 10 adım gerekiyor" dedi.

Örneğin, banyo yapmak için yeterince suyu ısıtması bir saatini alıyor. Ayrıca insanların sizi hor gördüğü veya daha kötüsü olduğu hissiyle yaşamanın stresi de bulunuyor.

Hernandez, "Bizden neden nefret ettiklerini bilmiyorum. Bu çok saçma. Biz iyi insanlarız" dedi.

Kampın bir başka sakini de soyadını vermek istemeyen Steven adında bir adamdı.

Bir süpermarkette çalışan adam, iki yıl önce karısıyla birlikte yaşamak için karavanını Jefferson Bulvarı'na park ettiğini anlattı.

Yaşadıkları küçük minibüsü 6 bin dolara satın aldıklarını zira maaşlarının nezih bir mahallede bir ev kiralamaya yetmediğini belirtti.

Adam yine de buranın çete ve uyuşturucu sorunları olan bölgelerde yaşamaktan daha iyi olduğunu söyledi.

Steven, ortalama bir orta sınıf mahallesinde ayda 2 bin dolar veya 3 bin dolar kira ödemek ve temel giderlerini karşılamak için iki değil üç işte çalışması gerektiğini anlattı.

Ayrıca "Enflasyon gerçekleştikten sonra hayatta kalabilmemizin tek yolu bu çünkü işler ve ücretler artmadı" ifadelerini sözlerine ekledi.

Diğer ABD şehirlerinde olduğu gibi, Los Angeles'ta da insanlar konut ve diğer ihtiyaçlar için yüksek maliyetlerle boğuşurken enflasyon derinleştikçe evsizlik oranları yükseldi.

Ayrıca ülke genelinde fiyatlar 2022'de yüzde 6,5 arttı.