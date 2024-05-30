Kalkışa hazırlanan yolcu uçağının motoruna sıkıştı

Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda bir kişi kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoruna sıkıştı ve hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, talihsiz adamın vefatı esnasında 'cehennem gürültüsü' duyduklarını aktardı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:03
Kalkışa hazırlanan yolcu uçağının motoruna sıkıştı
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda Çarşamba günü bir kişi, kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoruna sıkışarak hayatını kaybetti.

Hollanda Kraliyet Havayolları’na (KLM) ait Cityhopper Embraer E190 tipi uçak, 1341 sefer sayılı uçuşla Hollanda'dan Danimarka'ya uçmak üzereydi ve korkunç olay sırasında yolcular ve mürettebat uçakta bulunuyordu.

Korkunç olayın tanıkları, De Telegraaf'a 'cehennemi bir gürültü' duyduklarını ve kısa bir süre sonra uçağın motorundan duman çıktığını gördüklerini söyledi.

Olay sırasında uçağın motoru çalışıyordu ve uçağın havalimanındaki park yerinden ayrılmak üzere bir manevra yaptığı aktarıldı.

Schiphol Havalimanı, konuyla ilgili yayınladığı açıklamada "Bugün bir kişinin uçak motoruna sıkıştığı korkunç bir olay meydana geldi. Duygularımız merhumun yakınlarıyla, olayla ilgili Kraliyet Askeri Polisi soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı.

KLM ise şu açıklamayı yaptı: 

"Bugün Schiphol'de bir kişinin çalışan bir uçak motoruna sıkıştığı ölümcül bir olay meydana geldi. Ne yazık ki bu kişi hayatını kaybetti. Söz konusu uçuş, KL1341 sefer sayılı uçuştu. Şu anda Schiphol'de olaya şahit olan yolcular ve çalışanlarla ilgileniyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.”

Uçağın motoruna sıkışarak ölen kişinin kim olduğu, havalimanında çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz ay 5.5 milyon yolcuya hizmet veren Schiphol Havalimanı, emniyet ve güvenlik tedbirleri itibariyle oldukça sıkı kontrollere sahip olmasıyla tanınıyordu.


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