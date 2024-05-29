Hollanda, EURO 2024 kadrosunu açıkladı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda yer alan Hollanda Milli Takımı, 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:50
Hollanda, EURO 2024 kadrosunu açıkladı!
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Ronald Koeman'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Hollanda Milli Takımı, EURO 2024 kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst, kadroda kendine yer buldu.

İşte Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu:


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