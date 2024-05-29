Hollanda, EURO 2024 kadrosunu açıkladı!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda yer alan Hollanda Milli Takımı, 26 kişilik kadrosunu açıkladı.
Ronald Koeman'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Hollanda Milli Takımı, EURO 2024 kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst, kadroda kendine yer buldu.
İşte Hollanda Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu:
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