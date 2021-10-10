'Kalp kası iltihabında artış var' deyip aşıyı durdurdular
İzlanda Baş Epidemiyologu Thorolfur Gudnaso, ülkede Moderna firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının kullanımının durdurulduğunu duyurdu.
İzlanda merkezli RUV'un bildirdiğine göre, İskandinav ülkelerinden gelen verileri inceleyen Ulusal Epidemiyoloji Komitesi, Moderna aşısı kullananlarda kalp kası iltihabında artış gözlemledi.
Bu tespit üzerine alınan durdurma kararı Cuma günü Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesinde duyuruldu.
20 BİN KİŞİ AŞILANDI
Habere göre İsveç, Moderna kullanımını 1991'den sonra doğan kişilerle sınırlandırıyor. Norveç ve Danimarka ise 12-17 yaş arası çocuklar için Moderna yerine Pfizer'in kullanımını tavsiye ediyor.
Bugüne dek yaklaşık 20 bin İzlandalı Moderna ile tam şekilde aşılandı.
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