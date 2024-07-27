Kamala Harris'in başkan yardımcısı kim olacak: Muhtemel adaylar ve özgeçmişleri

Yayınlanma: 27.07.2024 - 14:52

Güncelleme: 27.07.2024 - 14:53

ABD Başkanı Joe Biden’ın kasım ayında gerçekleştirilecek genel seçimler için yarıştan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in adaylığı neredeyse kesinleşti.

Demokrat Parti delegeleri, önümüzdeki ay Chicago'da yapılacak kurultayda kimin aday olacağına resmen karar verene kadar Harris'in bir başkan yardımcısı adayı seçmesi gerekiyor.

BBC’nin yaptığı haberi kaynak alarak Harris’in yardımcısı olmak için fırsat bekleyen muhtemel adayları ve özgeçmişlerini derledik:

PENSİLVANYA VALİSİ JOSH SHAPIRO

Pek çok kişinin Harris'in mutlaka kazanması gerektiğini düşündüğü Pensilvanya’nın karizmatik valisi 51 yaşındaki Josh Shapiro, güçlü ve etkili bir hitabete sahip olarak öne çıkıyor.

Seçilirse ABD’nin ilk Yahudi başkan yardımcısı olacak olan Shapiro, kendi eyaletindeki Cumhuriyetçi seçmenlerin de dikkatini üzerinde toplamış durumda.

Shapiro, Trump'ın 2016'da kıl payı kazandığı Pensilvanya’da 2022'de seçildiğinden beri yüksek onay oranlarına sahip.

Geçen yıl, Philadelphia'nın önemli bir otoyolunda çöken bir köprüyü hızlı bir şekilde yeniden inşa ederek ulusal manşetlere çıktı. Bu hızlı onarım pek çok kişi tarafından takdir edildi.

Ancak, İsrail’in Filistin’i işgali sırasında İsrail'e verdiği açık destek ve Pensilvanya’daki öğrenci protestolarını sert bir dille eleştirmesi, Demokrat Parti içinde kaçınılmak istenen bölünmelere neden olabilir.

ARİZONA SENATÖRÜ MARK KELLY

Eski astronot ve savaş pilotu olan 60 yaşındaki Mark Kelly, aksiyonu seven bir yapıya sahip. Güçlü duruşu ve zaman zaman Biden yönetimine yönelik eleştirileri, muhafazakar seçmenler için onu dikkat çekici kılabilir.

2011’de bir suikast girişiminden sağ kurtulan eşi Gabby Giffords, Kelly’e CV'si kadar güçlü bir kişisel hikaye sağlıyor.

Eski Temsilciler Meclisi üyesi saldırıda ağır yaralanarak kurtulduktan sonra silah kontrolü yasaları konusunda önde gelen seslerden biri haline geldi. Bireysel silahlanma ve silah kontrolü, Demokratlar için önemli bir kampanya konusu olduğundan Kelly'nin kişisel hikayesi seçmenlerde yankı uyandırabilir.

KUZEY CAROLİNA VALİSİ ROY COOPER

67 yaşındaki Roy Cooper, hem 2016'da hem de 2020'de Trump'a iki kez oy veren bir Kuzey Carolina’da büyük başarı göstererek kazanan bir başka Demokrat vali olarak dikkat çekiyor.

Popülerliğinin yanı sıra Cooper, 1987'den bu yana kamu görevinde bulunuyor ve derin bir bilgi birikimini de beraberinde getiriyor.

Ayrıca Cooper ve Harris uzun zamandır arkadaş, zira her ikisi de daha önce başsavcılık yaptı. Dolayısıyla seçilirse, aralarındaki uyum konusunda soru işareti olmayacaktır.

KENTUCKY VALİSİ ANDY BESHEAR

Andy Beshear, 2020'de Trump'a yüzde 25'ten fazla farkla oy veren bir eyaletin Demokrat lideri olarak büyük bir başarı sağladı.

Beshear için Demokratların da temel politikaları arasında bulunan kamusal eğitimi desteklemek ve kürtaj hakları kilit konular arasında yer alıyor.

Kamala Harris ile uzun süredir yakın olmaları sebebiyle Harris'in yardımcısı olarak seçilmesi halinde aralarındaki uyum konusunda soru işaretleri olmayacaktır.

Muhtemel adaylar arasında en genç isim olan 46 yaşındaki Beshear, Harris'in yarışan yardımcı adayları arasındaki kuşak farkını vurgulamasına yardımcı olabilir.

Beshear ayrıca, Hıristiyan inancı ve çalışmaları hakkında konuşmaktan çekinmiyor, bu da onu Harris'in ulaşamayacağı kitlelere ulaşmasını sağlayabilir.

İLLİNOİS VALİSİ JAY ROBERT PRİTZKER

İllinois Valisi 59 yaşındaki Jay Robert Pritzker, son yıllarda Trump’ın saldırılarına karşı Biden'ı savunarak öne çıkıyor.

Hyatt oteller zincirinin varisi olan milyarder işadamı Pritzker, münazaradan sonra Trump'ı "yalancı" olarak nitelendirdi ve "sadece kendini düşünen 34 suçtan hüküm giymiş bir suçlu" olduğunu söyledi.

Pritzker de kürtaj hakları ve silah kontrolü gibi konularda Demokratların gündem maddelerini tamamlama konusunda başarılı bir geçmişe sahip.

Pritzker’in politikasına halktan biri havası katan açık sözlü bir tavrı var. Ancak koyu Demokrat Illinois'den gelmesi, özellikle Harris'in liberal Kaliforniya kökeni göz önüne alındığında, bazı eyaletlerdeki çekiciliğini sınırlayabilir.

MİCHİGAN VALİSİ GRETCHEN WHİTMER

İki dönem Michigan valiliği yapan 52 yaşındaki Whitmer, giderek daha popüler hale gelen bir aday ve pek çok uzmana göre bir gün başkanlığa adaylığını koyacak.

Wihtmer, şimdiye dek Harris’in kampanyasında öncü bir rol üstlendi ve bir keresinde New York Times'a 2028'de X kuşağından bir başkan görmek istediğini söyledi, ancak bu rolü üstlenebileceğini ima etmekten kaçındı.

Whitmer, 2022'de Michigan’da Demokratların yasama meclisini ve valiliği kontrol etmesini başaran sağlam bir kampanya yürüttü.

Bu sayede Michigan'da kürtaja erişim ve silahlanma tedbirleri gibi bir dizi ilerici politikayı hayata geçirdi.

Ancak, bir muhabire Michigan'dan ayrılmak gibi bir planının olmadığını söyleyerek kendisini başkan yardımcılığı yarışının dışında bırakmış gibi görünüyor.

ULAŞTIRMA BAKANI PETE BUTTİGİEG

42 yaşındaki Pete Buttigieg'in başkanlık hedefleri olduğu bir sır değil, 2020'de de aday olmuştu ancak sonra Biden’ın kabinesine katıldı.

Buttigieg, sık sık Biden yönetiminin en iyi konuşmacılarından biri olarak lanse edildi. Ulaştırma bakanı olarak görev yaptığı süre boyunca bir dizi kamu krizini yönetti.

Ohio'daki Doğu Filistin treninin raydan çıkması, Baltimore Köprüsü'nün çökmesi ve Southwest Havayolları'nın 2022'de yaşadığı krize hükümetin müdahalesini denetlemeye yardımcı oldu.

Buttigieg X'te, Biden'ın "Amerikan tarihindeki en iyi ve en önemli başkanlar arasındaki yeri kazandığını ve Kamala Harris'in bir sonraki başkan seçilmesine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağını" belirten paylaşımlar yaptı.

MİNNESOTA VALİSİ TİM WALZ

60 yaşındaki Tim Walz, 2018'de eyaletin başına geçmeden önce 12 yıl ABD Kongre Üyesi olarak görev yaptı.

George Floyd'un ölümünden sonra başlayan kitlesel protestolarla başa çıkmak için Ulusal Muhafızları gönderdiğinde ulusal gündemin odağına oturmuştu.

Kendisi de siyasi kariyerinden önce Ulusal Muhafızlar'da 20 yıl görev yaptı, bu süre zarfında bir lisede öğretmenlik ve yardımcı futbol koçluğu yaptı.

EMEKLİ AMİRAL WİLLİAM MCRAVEN

Emekli Amiral William McRaven, 68 yaşında, Usame bin Ladin'in öldürüldüğü özel operasyonu yöneterek Washington'da yerini sağlamlaştırdı.

Daha sonra akademiye geçti ve 2018'de emekli olmadan önce dört yıl boyunca Teksas Üniversitesi'nin rektörlüğünü yaptı.

Son yıllarda McRaven, özellikle ulusal güvenlik konularında Trump'ı sert bir şekilde eleştirdi ve Biden'ın güçlü bir destekçisi olarak öne çıktı.

Amiral McRaven haziran ayında Washington Post'ta yazdığı bir yazıda Amerikalıları "iç çekişmeleri ve siyasi bölünmeleri" aşmaya çağırdı.

McRaven’ın seçilmesi, iki büyük bölgesel savaşın ve daha fazlasının tehdidinin olduğu bir dönemde ulusal güvenlik referanslarını anında parlatacaktır.

Ancak siyasi geçmişi olmayan ve yönetme deneyimi bulunmayan bir adayı tercih etmek bir dizi riske yol açabilir.