Kamboçya Başkanı Hun: Putin hakkında tutuklama kararı, nükleer bir savaşı tetikleyebilir

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "tutuklama" kararı çıkarmasının nükleer bir savaşa neden olabileceğini ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:26
Kamboçya Başkanı Hun: Putin hakkında tutuklama kararı, nükleer bir savaşı tetikleyebilir
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Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "tutuklama" kararı çıkarmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Hun Sen, UCM'nin kararının Ukrayna'daki durumla ilgili "daha fazla gerginlik yaratabileceğini" ve "nükleer bir çatışmaya yol açma riskinin yüksek" olduğunu savundu.

Hun, "Putin aleyhindeki bu UCM tutuklama emri, özellikle Çin Devlet Başkanı Şi Cİnping'in barışa aracılık etmesi beklenen Moskova ziyareti öncesinde, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm bulma çabalarını zorlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

123 ülkenin UCM kararlarını tanıdığını, ABD, Rusya, Hindistan ve Çin gibi bazı büyük ülkelerin ise tanımadığını belirten Hun, "Putin'in tutuklanmasına yönelik UCM kararı, iklim değişikliği ve hastalık gibi küresel sorunlarla mücadele etmesi gereken bir dünyada tartışmalara neden oldu. Putin 'dostane bir şekilde' tutuklanmayı kabul eder mi? Eğer UCM onu tutuklamaya kalkarsa Rus yetkililer buna kolay kolay izin vermeyecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM'nin Ön Yargılama Dairesi, 17 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çocuk ombudsmanı Maria Lvova-Belova hakkında "tutuklama" kararı çıkardı. 

Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi Başkanı Andrei Klishas, yakalama emrinin hiçbir yasal dayanağı ve sonucu olmadığını ve böylesine saçma bir kararın ardından UCM'nin kendi kendini yok etme yoluna girdiğini söyledi.


Kamboçya Rusya

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