Kamerun'da bara bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzeybatı bölgesinde bir bara düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:08
Kamerun'da bara bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzeybatı bölgesinde bulunan Bamenda şehrinde Anglofon ayrılıkçılar, bir bara bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yaralılar Bamenda şehir merkezinde bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güneybatı ve Kuzeybatı bölgelerindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.


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