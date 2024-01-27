Nijerya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nijerya, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Kamerun ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:27
Nijerya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.

Jose Peserio yönetimindeki Nijerya, son 16 turunda Rigobert Song'un ekibi Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

NİJERYA - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

NİJERYA - KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.


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