Nijerya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nijerya, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Kamerun ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.
Jose Peserio yönetimindeki Nijerya, son 16 turunda Rigobert Song'un ekibi Kamerun ile karşı karşıya gelecek.
NİJERYA - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA?
Fildişi Sahili'ndeki Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
NİJERYA - KAMERUN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5 ve S Sport Plus platfromundan naklen yayımlanacak.
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