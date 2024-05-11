Kamerun'da orduya saldırı: 7 asker öldü

Kamerun’un Güneybatı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların saldırısında 7 asker hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:13
Kamerun'da orduya saldırı: 7 asker öldü
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Ulusal medyadaki haberlere göre, Güneybatı bölgesine bağlı Eyumojock kasabasında devriye gezen askerlere Anglofon ayrılıkçılar silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 7 asker yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, bölgede ayrılıkçılara karşı operasyon başlattı.

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okullarla mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.


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