Kamerun kazandı, Süper Lig yıldızları döndü!

Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü maçında Kamerun, Gambiya'yı 3-2 yenerek gruptan ikinci çıkmayı başardı. Gambiya ve Gana turnuvaya grup aşamasında veda etti. Süper Lig'de forma giyen futbolcular geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 07:57
Kamerun kazandı, Süper Lig yıldızları döndü!
Abone Ol google-news

Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü maçında Gambiya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kamerun 3-2 kazandı. 

Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Toko Ekambi, 87. dakikada James Gomez (K.K) ve Christopher Wooh kaydetti. 

Gambiya'nın golleri 72. dakikada Ablie Jallow ve 85. dakikada Ebrima Colley'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Kamerun, puanını 4 yaparak grubu ikinci sırada noktaladı. Gambiya ise puan alamayarak son sırada kaldı. Grupta Senegal, 9 puanla grubu birinci bitirirken, Gine, 4 puanda kalarak grubu üçüncü noktaladı.

SÜPER LİG YILDIZLARI GERİ DÖNDÜ

Kamerun'un Gambiya'yı mağlup etmesinin ardından hem Gambiya hem de Gana, Afrika Kupası'na veda etti. İki takımda ter döken Süper lig futbolcuları kulüp takımlarına geri dönecek.

Fenerbahçe forması giyen Djiku, Beşiktaş forması giyen Amartey ve Colley, Ankaragücü'nün forveti Sowe, ve Samsunspor'da ter döken Kingsley Schindler, kısa süre içinde kulüp takımlarına geri katılacak. 


kamerun haberleri Afrika Uluslar Kupası haberleri Alexander Djiku haberleri Daniel Amartey haberleri

İlgili Haberler

Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda umutlarını son maça taşıdı!

Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda umutlarını son maça taşıdı!
Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!

Tunus ile Mali, Afrika Uluslar Kupası'nda tur şansını son maça bıraktı!
Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda kabus yaşadı!

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda kabus yaşadı!

En Çok Okunan Haberler