Kamerun kazandı, Süper Lig yıldızları döndü!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 07:57

Güncelleme: 24.01.2024 - 07:57

Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü maçında Gambiya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kamerun 3-2 kazandı.

Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Toko Ekambi, 87. dakikada James Gomez (K.K) ve Christopher Wooh kaydetti.

Gambiya'nın golleri 72. dakikada Ablie Jallow ve 85. dakikada Ebrima Colley'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kamerun, puanını 4 yaparak grubu ikinci sırada noktaladı. Gambiya ise puan alamayarak son sırada kaldı. Grupta Senegal, 9 puanla grubu birinci bitirirken, Gine, 4 puanda kalarak grubu üçüncü noktaladı.

SÜPER LİG YILDIZLARI GERİ DÖNDÜ

Kamerun'un Gambiya'yı mağlup etmesinin ardından hem Gambiya hem de Gana, Afrika Kupası'na veda etti. İki takımda ter döken Süper lig futbolcuları kulüp takımlarına geri dönecek.

Fenerbahçe forması giyen Djiku, Beşiktaş forması giyen Amartey ve Colley, Ankaragücü'nün forveti Sowe, ve Samsunspor'da ter döken Kingsley Schindler, kısa süre içinde kulüp takımlarına geri katılacak.