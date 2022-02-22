Kamerun'daki kolera salgınında 34 kişi yaşamını yitirdi
Kamerun'un Littoral bölgesini saran kolera salgınında şimdiye kadar en az 34 kişi yaşamını yitirdi.
Koordinasyon Ofisi (OCHA) pazartesi günü yaptığı açıklamada, Orta Afrika ülkesi Kamerun'u etkisi altına alan kolera salgınında şimdiye kadar en az 34 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Salgın, ticari başkent Douala'nın bulunduğu Littoral bölgesinin de aralarında olduğu en az dört bölgeyi vurdu.
Salgın sonucu ülkenin Güneybatı bölgesinde 1.055 kişi enfekte oldu ve 28 kişi hayatını kaybetti. OCHA, Littoral bölgesinde 77 vaka ve dört ölüm, Güney bölgesinde 52 vaka ve iki ölüm ve Uzak Kuzey bölgesinde sekiz vaka bildirildiğini söyledi.
Kolera vakaları ilk olarak Ocak ayı başlarında ülkenin Littoral ve Güneybatı bölgelerindeki yerleşim yerlerinde rapor edildi.
Geçen hafta Kamerun Halk Sağlığı Bakanı Malachie Manaouda halka, hijyene dikkat edilmesi ve tüm enfeksiyonların hastaneye bildirilmesi çağrısı yaptı.
Kamerun'da genelde kötü sağlık koşulları ve temiz içme suyuna erişim olmaması nedeniyle su kaynaklı hastalık salgınları düzenli olarak görülüyor.
Dışkı yoluyla bulaşan kolera, akut sulu ishale neden oluyor ve tedavi edilmezse saatler içinde ölümcül hale gelebiliyor.
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