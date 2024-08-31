'Kampanya fonları yanlış beyan edildi...' Eski Belediye Başkanı yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:51

Güncelleme: 31.08.2024 - 12:53

Tayvan'ın başkenti Taipei'nin 2014-2022 yılları arasında belediye başkanlığını yapan ve Ocak ayında yapılan başkanlık seçimlerinde üçüncü sırada yer alan Ko Wen-je, yolsuzluk soruşturması kapsamında cumartesi sabahı gözaltına alındı. Tayvan Halk Partisi'nin (TPP) lideri olan Ko, cuma günü evi ve partisinin merkezine yapılan baskın sonrası saatlerce sorgulandı.

YOLSUZLUK İDDİALARINI REDDETTİ

Ko Wen-je, belediye başkanlığı döneminde bir emlak projesine verilen onaylarla ilgili olarak açılan soruşturmayla ilgili suçlamaları reddetti. Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sorun yaşadığımı düşünmüyorum" diyerek kendini savundu.

Ko ve TPP, başkanlık kampanyası sırasında kampanya fonlarının yanlış beyan edildiğini de kabul etti. Bu hafta yaptığı açıklamada, bu davanın soruşturulması sırasında parti başkanlığı görevinden geçici olarak ayrılacağını ve parti destekçilerinden özür dilediğini duyurdu.

2028 BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İÇİN BEKLENTİ AZALIYOR

Tayvan medyası, Ko Wen-je'nin 2028'de yapılacak başkanlık seçimlerine tekrar aday olmasını bekliyordu. Ancak yapılan anketler, son skandalların hem Ko'ya hem de 2019 yılında kurduğu TPP'ye olan desteği ciddi şekilde zayıflattığını gösteriyor.

TPP, Tayvan'ın 113 sandalyeli parlamentosunda sadece sekiz milletvekiline sahip olmasına rağmen, ne iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) ne de en büyük muhalefet partisi Kuomintang'ın (KMT) çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle önemli bir rol oynuyor.

TPP ve KMT, bu yıl parlamentonun denetim yetkilerini artıran reformları meclisten geçirdi. Ancak bu reformlar, Cumhurbaşkanı Lai Ching-te liderliğindeki DPP'nin muhalefetiyle karşılaştı ve şu anda Tayvan Anayasa Mahkemesi tarafından inceleniyor. Tayvan'ın yönetim sisteminde, cumhurbaşkanı başbakanı atar, kabineyi oluşturur ve yasaları onaylar.