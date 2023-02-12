Kanada Başbakanı uçan cismin düşürüldüğünü doğruladı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 08:46

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 08:46

Kanada Başbakanı Trudeau, kimliği belirsiz bir cismin daha Kuzey Amerika hava sahası üzerinde düşürüldüğünü doğruladı. Cismin ne olduğuna dair açıklama yapmadı.

FoxNews'de yer alan habere göre Trudeau, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir nesnenin düşürülmesi emrini verdim" dedi.

ABD ve Kanada tarafından ortaklaşa işletilen Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'na bağlı bir Amerikan F-22'sinin "Yukon üzerindeki nesneyi düşürdüğünü" söyledi.

Açıklamalara göre Kanada hava sahasını ihlal eden cisim için ABD ve Kanada uçakları birlikte havalandı. Ardından bir F-22 cismi vurdu.

Yetkililer, Biden'ın Cuma günü düşürülmesini emrettiği nesnede olduğu gibi, Yukon Bölgesi üzerinde de neyin düşürüldüğünü henüz belirlemediklerini söylediler.

Trudeau, Cumartesi öğleden sonra Biden ile konuştuğunu söyledi. Twitter gönderisinde "Kanada Kuvvetleri şimdi nesnenin enkazını kurtaracak ve analiz edecek" dedi.