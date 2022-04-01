Kanada Kraliyet Bankası, İngiliz servet yönetimi firması Brewin Dolphin’i 1,6 milyar sterline satın alıyor
Kanada Kraliyet Bankası (RBC), İngiltere'nin en büyük servet yöneticilerinden biri olan Brewin Dolphin'i 1,6 milyar sterline (82.906.242 milyar TL) satın almayı kabul etti. Anlaşmayla birlikte son bir yıl içerisinde ikinci kez tarihi bir İngiliz para yöneticisi Kuzey Amerikalı bir alıcıya satılmış oldu.
Financial Times’ın haberine göre, RBC Perşembe günü yaptığı açıklamada, 260 yıllık şirket için şirket hisselerinin bir önceki kapanış fiyatına yüzde 62 prim ödeyecek şekilde, hisse başına 515 poundu tamamen nakit olarak ödeme teklifi getirdi.
Kanada'nın en büyük bankalarından biri olan RBC, Brewin'i İngiltere’deki mevcut servet yönetimi işletmesiyle birleştireceğini açıkladı.
Banka, satın alma işlemiyle birlikte genişleyen servet yönetimi şirketinin yaklaşık 64 milyar sterlini yöneterek İngiltere ve İrlanda'nın en büyük üçüncü yöneticisi olacağını da sözlerine ekledi.
İNGİLTERE ÖNEMLİ BİR BÜYÜME PAZARIDIR
RBC Servet Yönetimi Başkanı Doug Guzman, “İngiltere, RBC için önemli bir büyüme pazarıdır ve Brewin Dolphin bize bölgedeki servet yönetimi işimizi önemli ölçüde dönüştürmek için olağanüstü bir platform sağlıyor” ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’li finans grubu Raymond James, Londralı iki asırlık servet yönetimi şirketi Charles Stanley’i 279 milyon sterlinlik anlaşmayla devralmıştı. Brewin Dolphin anlaşmasıyla birlikte son 12 ay içerisinde ikinci kez İngiltere’nin tarihi bir servet yönetimi firması Kuzey Amerikalı bir rakibine satılmış oldu.
Brewin Dolphin, ABD'li finans grubu Raymond James'in geçen Temmuz ayında iki asırlık şehir servet yöneticisi ve komisyoncusu olan servet yöneticisi Charles Stanley'i devralmak için 279 milyon sterlinlik bir anlaşma yapmasından sonra, Kuzey Amerikalı bir alıcı tarafından satın alınan en son İngiliz isim.
İngiltere'de servet yönetimi ve finansal danışmanlık sektörü, nüfusun büyük bir kısmının emekliliğe yönelmesi ve daha düşük bir kısmının da cömertçe getiri tanımlanan emeklilik planlarına güvenebilmesi nedeniyle cazip bir pazar olarak kabul ediliyor.
Brewin Dolphin'in CEO'su Robin Beer, anlaşmanın servet yöneticisi firmanın ürün yelpazesini ve dağıtımını genişletmesine yardımcı olacağına dikkat çekti. RBC ise Brewin Dolphin'in üst düzey yöneticilerinin şirkette kalmasını beklediğini açıkladı.
ŞİKET HİSSELERİ YÜZDE 60'DAN FAZLA YÜKSELDİ
Brewin Dolphin, bireyler, hayır kurumları ve emekli maaşları da dahil olmak üzere İngiltere ve İrlanda'daki yaklaşık 80.000 müşteri için yaklaşık 55 milyar sterlinlik varlığı yönetiyor. Anlaşmanın açıklanmasının ardından şirketin hisseleri Londra borsasında Perşembe günü yüzde 60'tan fazla yükseldi.
Jefferies Analisti Julian Roberts, RBC’nin şirket için prim ödemeye istekli olduğunu söyledi. Roberts, "Uzun vadeli, istikrarlı gelir akışları, büyüme potansiyeli ve daha yüksek faaliyet marjları ile İngiltere servet yönetimi piyasasını cazibesini gösteriyor” dedi.
Roberts, anlaşmanın Brewin Dolphin'in arka ofis personeli ve teknoloji sistemlerini RBC ile birleştirerek maliyetlerinin beşte birine kadar tıraş olmasına izin verebileceğini de sözlerine ekledi.
Kanada bankasının servet yönetimi birimi dünya çapında yaklaşık 610 milyar sterlinlik varlığı yönetiyor.
İlgili Haberler
- Ekonomide uygulanan yeni modelle emekli muhtaç, ücretli açlık sınırının altında yaşıyor
- Ukrayna'nın işgali ve savaş, Rusya ekonomisini ne kadar etkiledi?
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: 'Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun'
Video Haberler
- Bitlis'te '6 metrelik' karla mücadele
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Bozkurt'ta yine ürküten manzaralar
- Milli futbolcudan kötü haber! Menajeri açıkladı
- Neden pek çok kişi tekrar koronavirüse yakalanıyor?
- Paris'in demir leydisi: Eiffel
- CHP'li Girgin üreticinin sorunlarını Meclis'e taşıdı
- 'Göndermem gereken ürünler depomda duruyor'
- EGEÇEP: Akbelen Ormanı'nı sermayeye teslim etmeyeceğiz!
- Tilbe, ünlü isimler hakkında suç duyurusunda bulundu
- Bursa’da iki orman yangını
- 'Martta marketteki 40 ürünün 34'ünün fiyatı arttı'