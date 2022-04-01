Kanada Kraliyet Bankası, İngiliz servet yönetimi firması Brewin Dolphin’i 1,6 milyar sterline satın alıyor

01 Nisan 2022 Cuma, 13:28

Financial Times’ın haberine göre, RBC Perşembe günü yaptığı açıklamada, 260 yıllık şirket için şirket hisselerinin bir önceki kapanış fiyatına yüzde 62 prim ödeyecek şekilde, hisse başına 515 poundu tamamen nakit olarak ödeme teklifi getirdi.

Kanada'nın en büyük bankalarından biri olan RBC, Brewin'i İngiltere’deki mevcut servet yönetimi işletmesiyle birleştireceğini açıkladı.

Banka, satın alma işlemiyle birlikte genişleyen servet yönetimi şirketinin yaklaşık 64 milyar sterlini yöneterek İngiltere ve İrlanda'nın en büyük üçüncü yöneticisi olacağını da sözlerine ekledi.

İNGİLTERE ÖNEMLİ BİR BÜYÜME PAZARIDIR

RBC Servet Yönetimi Başkanı Doug Guzman, “İngiltere, RBC için önemli bir büyüme pazarıdır ve Brewin Dolphin bize bölgedeki servet yönetimi işimizi önemli ölçüde dönüştürmek için olağanüstü bir platform sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’li finans grubu Raymond James, Londralı iki asırlık servet yönetimi şirketi Charles Stanley’i 279 milyon sterlinlik anlaşmayla devralmıştı. Brewin Dolphin anlaşmasıyla birlikte son 12 ay içerisinde ikinci kez İngiltere’nin tarihi bir servet yönetimi firması Kuzey Amerikalı bir rakibine satılmış oldu.

Brewin Dolphin, ABD'li finans grubu Raymond James'in geçen Temmuz ayında iki asırlık şehir servet yöneticisi ve komisyoncusu olan servet yöneticisi Charles Stanley'i devralmak için 279 milyon sterlinlik bir anlaşma yapmasından sonra, Kuzey Amerikalı bir alıcı tarafından satın alınan en son İngiliz isim.

İngiltere'de servet yönetimi ve finansal danışmanlık sektörü, nüfusun büyük bir kısmının emekliliğe yönelmesi ve daha düşük bir kısmının da cömertçe getiri tanımlanan emeklilik planlarına güvenebilmesi nedeniyle cazip bir pazar olarak kabul ediliyor.

Brewin Dolphin'in CEO'su Robin Beer, anlaşmanın servet yöneticisi firmanın ürün yelpazesini ve dağıtımını genişletmesine yardımcı olacağına dikkat çekti. RBC ise Brewin Dolphin'in üst düzey yöneticilerinin şirkette kalmasını beklediğini açıkladı.

ŞİKET HİSSELERİ YÜZDE 60'DAN FAZLA YÜKSELDİ

Brewin Dolphin, bireyler, hayır kurumları ve emekli maaşları da dahil olmak üzere İngiltere ve İrlanda'daki yaklaşık 80.000 müşteri için yaklaşık 55 milyar sterlinlik varlığı yönetiyor. Anlaşmanın açıklanmasının ardından şirketin hisseleri Londra borsasında Perşembe günü yüzde 60'tan fazla yükseldi.

Jefferies Analisti Julian Roberts, RBC’nin şirket için prim ödemeye istekli olduğunu söyledi. Roberts, "Uzun vadeli, istikrarlı gelir akışları, büyüme potansiyeli ve daha yüksek faaliyet marjları ile İngiltere servet yönetimi piyasasını cazibesini gösteriyor” dedi.

Roberts, anlaşmanın Brewin Dolphin'in arka ofis personeli ve teknoloji sistemlerini RBC ile birleştirerek maliyetlerinin beşte birine kadar tıraş olmasına izin verebileceğini de sözlerine ekledi.

Kanada bankasının servet yönetimi birimi dünya çapında yaklaşık 610 milyar sterlinlik varlığı yönetiyor.