Ekonomide uygulanan yeni modelle emekli muhtaç, ücretli açlık sınırının altında yaşıyor

31 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Kalkınma ve refah söylemleriyle 2002’den beri iktidarını sürdüren AKP, 20’inci yılında yurttaşa kuyruk ve yokluk vaat ediyor. 20 bin dolarlık kişi başı milli gelir hedefi, bugün sadece 9 bin 539 dolarda kalırken emekli, ücretli ve işsizlere ucuz gıda kuyrukları kaldı. Resmi enflasyon yüzde 54 olsa da sadece son bir yılda akaryakıt yüzde 178.9, ekmek yüzde 100, kıyma yüzde 124, kömür yüzde 70 ayçiçeği yağı yüzde 129, mutfak tüpü yüzde 168, tuvalet kâğıdı yüzde 119 zamlanırken asgari ücret yüzde 50, emekli maaşları ise yüzde 30 arttı. Asgari ücret 4 bin 250 lira, en düşük emekli maaşı da 2 bin 500 TL olurken açlık sınırı 5 bin liraya yaklaştı.

"EKMEK FİYATI BEKLEMEDE"

Asgari ücret ve emekli maaşları aksi bir durum olmadığı müddetçe yıl sonuna kadar sabit kalacak. Ancak kuyruklara konu olan gıda ve ihtiyaçlarda yeni zamlar yolda. Sektör temsilcilerine göre TMO’nun sanayiciye sattığı un fiyatlarının yüzde 22 artması nedeniyle ekmekte, Türk Şeker’in düzeltme adı altında yaptığı fiyat artışı ile şekerde, diğer maliyetlerle ise alkolde, elektrikte, et ve süt ürünlerinde nisan ayında zam dalgası bekleniyor.

Ramazan nedeniyle zamlara direnmeye çalışacaklarını söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Esnafımız ticaretten ziyade ayakta durmaya çalışıyor. Ekmeğin kilogramını 15 lira olarak satıyoruz şu an. Zam bayramdan sonra yansıyabilir” diye konuştu.

İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir ise simit ve poğaça fiyatlarının 5 TL’ye çıkması gerektiğini söyledi. “Dayanacak gücümüz kalmadı. Ya zam yapacağız ya da iflas edeceğiz. Pandemi bile şu anki durumumuzdan daha iyiydi. Biz simit ve poğaçanın en az 5 lira olmasını istiyoruz. Bu bile esnafı kurtarmayacak. Pandemide 270 TL’ye aldığımız margarin şu an 1000 TL, 13-15 TL olan susam 38-40 TL, 170-220 TL olan şeker 800-850 TL oldu. Şekeri bulamıyoruz da zaten. Kiralarımız yüzde 100 arttı” dedi.

ETTE ARTIŞ NİSANDA

Üreticilerdeki canlı hayvan sayısının düştüğünü söyleyen Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu ise “Fiyatlar sürdürülebilir değil, üretici zarar ediyor ve üretimi bırakıyor. Bunun önüne geçmek için hayvan kesim fiyatlarına yüzde 18 zam yapılacak, bu da raflara yüzde 25 olarak yansıyacaktır. Nisan ayında bu zamları göreceğiz” dedi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise, alkole nisanda yüzde 10-15 zam geleceğini söyledi.