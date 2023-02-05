Kanada'da 18 yaşındaki genç ilk piyango biletiyle servet kazandı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 11:14

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 11:34

Kanada'nın Ontario eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki öğrenci Juliette Lamour'ın, "eğlence için" aldığı piyango biletine büyük ikramiye vurdu.

18. doğum gününde büyükbabasının önerisiyle ilk biletini alan Lamour, 48 milyon Kanada dolarının sahibi oldu.

Lamour, 7 Ocak çekilişini memleketi Sault Ste Marie'den birinin kazandığı haberini duyana kadar bileti unuttuğunu söyledi.

Global News'ün haberine göre Lamour, "18 yaşıma yeni girdim ve büyükbabam eğlenmek için bir piyango bileti almamı önerdi. Mağazaya gittiğimde daha önce hiç bilet almadığım için ne soracağımdan emin değildim, bu yüzden babamı aradım ve o da bana makineye oynatmamı söyledi. İlk piyango biletime büyük ikramiyenin isabet ettiğine hala inanamıyorum" açıklamasında bulundu.

Lamour, parayı seyahete ve tıp eğitime harcayacağını ifade etti.