Kanada, 10 bin Uygur'u ülkeye kabul edecek

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:01

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 14:01

Kanada Parlamentosu'nda dün oylanan önerge, Kanadalı milletvekillerin Şubat 2021'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlara ve diğer etnik Müslümanlara muamelesini "soykırım" olarak tanımlama adımına dayanıyor.

Parlamentoda kabul edilen önergeyi destekleyen Kanadalı milletvekili Sameer Zuberi, düzenlediği basın toplantısında, on binlerce kişinin bölgeden kaçtığını belirterek en az 1600 kişinin Çin'in emriyle diğer ülkelerde gözaltına alındığı veya zorla ülkelerine geri gönderildiğini iddia etti.

Zuberi, Başbakan Justin Trudeau ve kabinesinin önergeyi desteklemek için oy kullandığını, bağlayıcı olmamasına rağmen hükümetin "bunu (önerge) gerçekleştirme niyetinin" olduğunu söyledi.

Zuberi, "(Önerge) Uygur halkına yönelik insan hakları ihlallerini kabul etmediğimizin açık işaretidir" dedi.

Önerge, 2024'ten başlanarak 2 yılda 10 bin Uygur'un Kanada'ya yerleştirilmesini kapsıyor.