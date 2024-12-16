Kanada'da 'ABD' krizi... Maliye Bakanı istifa etti: 'Artık aynı fikirde değiliz'

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Chrystia Freeland, "ülke için en iyi yol konusunda" artık Başbakan Justin Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurdu.

Kanada'da 'ABD' krizi... Maliye Bakanı istifa etti: 'Artık aynı fikirde değiliz'
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 18:54

Freeland istifa mektubunda, Trudeau'nun kendisine artık maliye bakanı olarak görev yapmasını istemediğini söyleyerek kabinede başka bir pozisyon teklif ettiğini ifade etti.

"Tek dürüst ve uygun yolun istifa etmek olduğu" sonucuna vardığını kaydeden Freeland, Trudeau ile son birkaç haftadır Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda fikir ayrılığına düştüklerini belirtti.

Freeland, Kanada'nın ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin yüzde 25 gümrük vergisi tehdidini de içeren agresif bir ekonomi politikası izlediğini anımsattı.

Bu tehdidin son derece ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Freeland, "Bu da mali barutumuzu bugünden kuru tutmak anlamına geliyor, böylece yaklaşan bir tarife savaşı için ihtiyaç duyabileceğimiz rezervlere sahip olabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler: #Kanada #istifa

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