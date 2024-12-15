Hüseyin Yücel'den flaş 'kayyum' çıkışı: 'İstifa etsek...'

Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:36

Güncelleme: 15.12.2024 - 00:37

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, başkanlık seçimi öncesi TV100 kanalında açıklamalarda bulundu.

"Hasan Arat'ın istifa sonrası normalde bizim de istifa etmemiz gerekiyordu" diyen Yücel, "Ancak bu durumda kulüp Denetim Kurulu'na kalacaktı. Ödenmemiş maaşlar vardı ve kasada para yoktu. Bu durumdan dolayı kayyuma kadar gidebilirdi. Arkadaşlarımızla oturduk, "Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayalım" dedik. İkinci etapta ben kendi köşeme çekildim. Bu etik değil dedim. Kamuoyunda da konuşuluyordu. Seçilmiş yönetim olarak oraya geldik ama seçilmiş başkan olarak oraya gelmeyecektim. Eleştirilere maruz kalacaktık.

Yönetimi topladım. Benim kararımı destekleyin dedim. Olağanüstü seçime gitmek istediğimi söyledim. Atanmış başkan, tüzük başkanı gibi söylemlerle muhatap olmak istemedim. Darbe söylemleri de beni çok rahatsız etti" dedi.

"EN BÜYÜK VAADİM..."

Hüseyin Yücel konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"En büyük vaadim seçildiğim gün parayı kasayı koymak. Ben seçildiğim gün 50 milyon Euro senedi Beşiktaş'ın kasasına koyarım. Serdal Adalı'nın da koymasını talep ediyorum."

Yücel, ayrıca seçildikten sonra ilk görüşeceği teknik ismin Sergen Yalçın olacağını açıkladı.