Kanada'da araç festival alanındaki kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 27.04.2025 - 09:39

Güncelleme: 27.04.2025 - 10:12

Vancouver polisi, olayın ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sürücünün yakalandığını duyurdu. Ancak kazaya ilişkin detaylar paylaşılmadı. Yetkililerin yerel saatle gece yarısında (0700 GMT) bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Olay, cumartesi günü saat 20.00 sularında (0300 GMT) East 41st Avenue ile Fraser Street'in kesişiminde düzenlenen Lapu Lapu Day Block Party sırasında meydana geldi.

Festival alanında binlerce kişinin bulunduğu bildirildi.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Olay anına tanık olan Yoseb Vardeh, Postmedia’ya yaptığı açıklamada, “Motor sesinin yükseldiğini duydum. Dışarı çıktım ve yol boyunca her yerde bedenler olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Vardeh, sürücünün festival alanının ortasından geçerek kalabalığın üzerine sürdüğünü aktardı.

Bir diğer görgü tanığı ise CTV News’e konuşarak, olaydan önce siyah bir aracın festival alanında düzensiz bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Etkinliğe katılan Kanada Yeni Demokrat Parti (NDP) lideri Jagmeet Singh’in, olaydan sadece birkaç dakika önce alandan ayrıldığı belirtildi.

Singh, CTV News’e yaptığı açıklamada, “Bu kadar korkunç bir olay karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Gözümde hâlâ gülümseyen ve dans eden çocukların yüzleri var” dedi.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Kanada Başbakanı Mark Carney, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Vancouver’daki Lapu Lapu festivalinde yaşanan korkunç olaylar karşısında derinden sarsıldım” ifadelerini kullandı.

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim ve Britanya Kolumbiyası Eyalet Başbakanı David Eby de benzer açıklamalarla üzüntülerini dile getirdi.

Öte yandan olay, Kanada’da pazartesi günü yapılacak federal seçimler öncesinde ülkede büyük yankı uyandırdı.