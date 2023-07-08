Kanada'da başparmak yukarı emojisinin sözleşme anlaşmasını temsil edebileceğine hükmedildi

Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:12

Kanada'da ticaretle uğraşan iki kişi arasında sözleşmede anlaşmazlık çıktı. Sözleşmede ortaya çıkan "emoji anlaşmazlığı" yargıya intikal etti.

Hakim, bir çiftçinin yerine getirilmeyen bir sözleşme için 61 bin 442 dolar ödemesine hükmederken, mahkemelerin insanların nasıl iletişim kurduğuna dair "yeni gerçekliğe uyum sağlaması gerektiğini" savunarak "başparmak" emojisinin bir imza kadar geçerli olduğuna hükmetti.

OLAY

Yakın zamanda görülen bir davada bir tahıl alıcısı, Mart 2021'de müşterilerine toplu bir kısa mesaj göndererek, kilo başına 12.73 dolar değerinde 86 ton keten satın almak istedi.

Alıcı Kent Mickleborough, çiftçi Chris Achter ile telefonda konuştu ve mesajda çiftçiden "keten sözleşmesini onaylamasını" isteyerek keteni Kasım ayında teslim etmek üzere bir sözleşme fotoğrafı gönderdi.

Achter, Mickleborough'un çağrısına başparmak emojisi ile yanıt verdi. Ancak, Achter keteni Mickleborough'a Kasım ayında teslim etmedi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Ardından mahkemeye taşınan olayda Mickleborough, Achter'in başparmak emojisi ile teyit ettiği önceki sözleşmelere işaret ederek, emojinin Achter'in sözleşme şartlarını "kabul ettiği anlamına geldiğini" iddia etti.

Ancak Achter, emojinin yalnızca "mesajdaki sözleşmeye onay verdiğini" savunarak, "Başparmak emojisini tamamlanmamış sözleşmenin dijital imzası olarak kabul ettiğini reddediyorum. Flax Sözleşmesi'ni inceleyecek vaktim yoktu ve sadece kısa mesajını aldığımı belirtmek istedim" dedi.

Achter'in avukatı, müvekkilinin "emojiler konusunda uzman olmadığını" savunarak, başparmak işaretinin anlamına ilişkin suçlamaları reddetti.

PEKİ, YA EL SIKIŞMA EMOJİSİ?

Emojinin, dictionary.com'daki tanımını kullanan Hakim Timothy Keene, "Mahkeme, başparmak emojisinin bir belgeyi 'imzalamak' için geleneksel olmayan bir araç olduğunu kabul etmektedir, ancak yine de bu koşullar altında, bir 'imzanın' iki amacını iletmenin geçerli bir yoludur" dedi.

Keene ayrıca, emojinin "onay" anlamına gelmesine izin verilmesinin, "yumruk tokuşturmak" ve "el sıkışmak" da dahil olmak üzere diğer emojiler içinde geçerli olacağı yönündeki savunmayı da reddetti.

YENİ GERÇEKLİK

Keene ayrıca, "Bu, Kanada toplumuna ait bir tür 'yeni gerçeklik' gibi görünüyor ve mahkemelerin bu tarz yenilikçi araçların kullanımından kaynaklanabilecek yeni zorluklarla başa çıkmaya hazır olması gerekecek" diye konuştu.