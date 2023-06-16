Kanada’da feci kaza: Minibüs ile tır çarpıştı, en az 10 kişi öldü

Kanada’da minibüs ile tırın çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 08:51
Kanada’da feci kaza: Minibüs ile tır çarpıştı, en az 10 kişi öldü
Abone Ol google-news

Kanada’nın Manitoba eyaletinde yer alan Carberry kasabası yakınlarında minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerinde çok sayıda ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları kazayı çok ciddi olarak nitelendirdi.


Kanada TIR Minibüs

İlgili Haberler

Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de 'kırmızı alarm' verildi, New York duman altında kaldı

Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de 'kırmızı alarm' verildi, New York duman altında kaldı
Kanada'da orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kanada'da orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

En Çok Okunan Haberler