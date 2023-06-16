Kanada’da feci kaza: Minibüs ile tır çarpıştı, en az 10 kişi öldü
Kanada’da minibüs ile tırın çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Kanada’nın Manitoba eyaletinde yer alan Carberry kasabası yakınlarında minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerinde çok sayıda ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları kazayı çok ciddi olarak nitelendirdi.
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