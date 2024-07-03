Kanada'da ilk kez bir kadın Genelkurmay Başkanı olarak atandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Korgeneral Jennie Carignan'ı Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Carignan, ülkenin ilk kadın Genelkurmay Başkanı oldu.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 18:23
Kanada'da ilk kez bir kadın Genelkurmay Başkanı olarak atandı
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Kanada'da ilk kez bir kadın Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Korgeneral Jennie Carignan'ı Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Trudeau yaptığı açıklamada, "Kariyeri boyunca olağanüstü liderlik nitelikleri, mükemmelliğe olan bağlılığı ve hizmete adanmışlığı silahlı kuvvetlerimiz için muazzam bir değer olmuştur" dedi.

Orduda cinsiyetçiliği ve suiistimalleri ortadan kaldırma çabalarından sorumlu olan Carignan, 18 Temmuz'da mevcut Genelkurmay Başkanı Wayne Eyre'nni yerini alacak. Askeri mühendis olan Carignan, orduda geçirdiği 35 yıl boyunca Afganistan, Bosna-Hersek, Irak ve Suriye'deki birlikleri komuta etti.

Öte yandan Trudeau, 2018 yılında Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin başından ilk kez bir kadın müdür atamıştı.


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