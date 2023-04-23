Kanada'da milletvekillerinden 'pembe topuklu' protesto

Kanada'da erkek milletvekilleri, kadına yönelik artan şiddete dikkat çekmek için mecliste pembe topuklu ayakkabı giyerek yürüdü.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2023 - 10:09
Kanada'da milletvekillerinden 'pembe topuklu' protesto
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Kanada'da erkek milletvekilleri, ülkede kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekmek için mecliste protesto düzenledi.

Milletvekilleri, Ontario'daki bir kadın sığınma evi olan Halton Women's Place tarafından düzenlenen "Hope in High Heels" etkinliği kapsamında pembe topuklu ayakkabı giyerek mecliste yürüdü.

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kadına yönelik şiddet toplumumuzda hala yaygın. Hope in Heels, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluştururken; erkekleri ve erkek çocuklarını da çözümün bir parçası olmaya teşvik eden bir etkinlik. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, her şekilde geliyor. Benden başlayarak erkeklerin, eylemlerimizin ve sözlerimizin sonuçlarının farkında olması ve çevremizdeki kadınlara daha fazla alan açması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Kanada milletvekilleri Protesto kadına yönelik şiddet

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