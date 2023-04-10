Kanada’da Kuran yırtan şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 10:21

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 10:21

Kanada’nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinin 30 kilometre kuzeyindeki Markham'da geçtiğimiz perşembe günü Markham Camisi'ne girerek, Kuran yırtan ve cemaate sözlü tacizde bulunan ve üzerlerine araç süren şüpheli polis tarafından yakalandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki şüpheli Sharan Karunakaran'ın Toronto'da yakalandığı ve şüphelinin tehdit, silahlı saldırı ve tehlikeli araç kullanmakla suçlandığı ifade edildi. Şüpheli, salı günü Newmarket'taki Ontario Yüksek Adalet Divanı'nda hakim karşısına çıkacak.



“NEFRET SAİKLİ BİR SALDIRI”

Markham İslam Derneği (ISM) tarafından yapılan açıklamada, “Markham İslam Cemiyeti, bir kişinin ibadet edenlere çarpmak için araç kullanması nedeniyle nefret saikli bir saldırıya uğradı. Yakın zamanda merkezimizde meydana gelen son derece üzücü, bariz bir nefret suçu hakkında cemaatimizle ve komşularımızla net bir şekilde iletişim kurmak istedik” denildi. Saldırının kutsal Ramazan ayı nedeniyle caminin kalabalık olduğu bir dönemde yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, saldırganın camiye girer girmez Kuran yırttığı, cemaate yönelik ırkçı ve İslamofobik sözler söylediği aktarıldı. Saldırganın daha sonra camiden çıktığı ve aracını cemaatin üzerine sürdüğü ifade edilen açıklamada, “Cemaatimizin güvende olduğundan emin olmak için hızla hareket eden ve anladığımız kadarıyla bu kişiyi tutuklayıp suçlayan York Bölge Polisinin desteğini takdir ediyoruz. Ayrıca York Bölge Polisini bu konuyu potansiyel olarak nefret saikli bir suç olarak araştırmaya devam etmeye çağırıyoruz” denildi.



“BU ŞİDDET VE İSLAMOFOBİNİN TOPLUMLARIMIZDA YERİ YOK"

Kanada Ticaret Bakanı Mary Ng ise yaptığı açıklamada, söz konusu ırkçı saldırıyı kınayarak, Kanada toplumunda böyle bir saldırının yeri olmadığını belirterek, "Markham İslam Derneği'ndeki şiddetli nefret suçları ve ırkçı davranışları duymaktan derinden rahatsız oldum. Bu şiddet ve İslamofobinin toplumlarımızda yeri yok" dedi.



“MARKHAM, İSLAMOFOBİYİ ŞİDDETLE KINIYOR”

Markham Belediye Başkanı Frank Scarpitti, ISM'deki olayı "bir nefret eylemi" olarak nitelendirerek, "Bu olaydan önceki gece, Müslüman toplumuyla iftar yapmak için diğer liderlere katıldım. Tüm katkıları için onlara teşekkür ettim. Markham, İslamofobiyi şiddetle kınıyor ve Markham Müslüman topluluğuyla dayanışma içinde" ifadelerini kullandı.

