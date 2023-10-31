Kanada'da trafik kazası görsel şölene dönüştü

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:18

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:18

Kanada'nın British Colombia eyaletindeki otoyolda bir kamyon, havai fişek taşıyan kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki havai fişekler patladı, otoyolda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Otoyol, havai fişekler durana kadar yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı.

Havai fişeklerin toplam değerinin 100 bin dolar olduğu belirtilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.