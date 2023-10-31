Kanada'da trafik kazası görsel şölene dönüştü

Kanada'nın British Colombia eyaletinde bir kamyon, havai fişek taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kamyonetteki hava fişeklerin patlamasıyla görsel şölen yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:18
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Kanada'nın British Colombia eyaletindeki otoyolda bir kamyon, havai fişek taşıyan kamyonete arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki havai fişekler patladı, otoyolda renkli görüntüler ortaya çıktı. 

Otoyol, havai fişekler durana kadar yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kaldı. 

Havai fişeklerin toplam değerinin 100 bin dolar olduğu belirtilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


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