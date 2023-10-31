'Vampir' mezarlığı bulundu: 'Dirilmesini engellemek için'
Polonyalı arkeologlar 17. yüzyıldan kalma mezarlarında asma kilitle kilitlenmiş kadın ve çocuk kalıntıları buldu. Arkeologlar, "Vampir" olduğuna inanılan çocuğun "mezardan çıkmasını engellemek amacıyla" bu şekilde gömüldüğünü aktardı.
Polonya'da, "dirilmesini engellemek için" asma kilitle bağlanarak gömülen çocuğun 17'nci yüzyılda kalma kemikleri ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, 6 ya da 7 yaşında olduğu belirtilen çocuğun kalıntılarının, dönemin 'doğaüstü inançlarını yansıttığını' ifade etti.
Pien köyündeki bir mezarlıkta bulunan kalıntılara ilişkin konuşan araştırmacı Dariusz Polinski, "Bu, ölümden sonra ve belki de yaşamları boyunca kesinlikle korkulan, kirli güçlerle temas kurduğundan şüphelenilen, aynı zamanda bir şekilde farklı davranan insanların gömüldüğü bir mezarlık" dedi.
Çocuğun, muhtemelen 'vampir' olduğuna inanıldığını ve 'mezardan çıkmasını engellemek amacıyla', ayağının altına üçgen demir bir asma kilitle yüzüstü gömüldüğünü ekledi.
Polinski, "Bunu yapanlar, ısırılmaktan ve kanlarının içilmesinden korkan insanlardı" ifadelerini kullandı.
Arkeologlar 'yaşayan ölüleri durdurmak için' kullanılan başka yöntemler de buldu. Polinski'nin aktardığına göre, bazı ölülerin boyun ve gırtlak bölgelerine taş konularak gömüldüğünü aktardı.
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