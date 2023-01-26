Kanada'da yeni çocuk mezarları tespit edildi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:20

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:20

Kanada'da Central British Columbia bölgesindeki eski bir yerleşim yerindeki işaretsiz mezarları arayan ekip, teknik aletlerle yaptıkları çalışmalarının son aşamasında çocuk mezarlarını gösteren 66 ek göstergeye rastladı.

Araştırmacı Whitney Spearing basın toplantısında, X-ray cihazıyla yaptıkları taramalar sonucu, yatılı kilise okulu olarak hizmet vermiş St. Joseph Misyonuna ait alanda çocuklara karşı işlenmiş suçların kalıntılarına rastladıklarını söyledi.

Spearing, Katolik okulunun bahçesinde, araştırma sonuçlarına ek olarak, hayatta kalanlarla yaptıkları görüşmelerin ve arşiv kayıtlarının, çocuklara yönelik cinsel saldırı sonucu doğan bebeklerin, okul alanında ve dışında yakılarak imha edildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

First Nation adlı Kızılderili kabilenin şefi Willie Sellers, bir sonraki aşamanın, halihazırda taranmış alanlarda toplam 159 olası işaretsiz mezardaki potansiyel cesetleri çıkarmak olacağı bilgisini paylaştı.

Kanada'nın Ontario bölgesindeki eski yatılı kilise okulu sahasında 18 Ocak'ta, mezar olduğu değerlendirilen 171 yeni yer tespit edilmiş, bunların okulda yatılı kalan çocuklara ait mezarlar olabileceği belirtilmişti.

İLK MEZARLAR 2021'DE KEŞFEDİLDİ

Kanada'nın Sakatchewan eyaletindeki Cowessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, 24 Haziran 2021'de, 1990'lara kadar faaliyet göstermiş bölgedeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunduğunu açıklamıştı.

Ülke genelindeki 139 okulda başlatılan derine nüfuz eden radar taramalarında, ilk kez 29 Mayıs 2021'de, British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki diğer bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar ortaya çıkarılmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamuoyunda büyük yankı uyandıran eski yatılı kilise okullarının bahçesinde bulunan çocuk mezarları için, "Kanada tarihinin en karanlık bölümlerinden biri" ifadesini kullanmıştı.