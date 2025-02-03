Kanadalı taraftarlar NBA maçında ABD ulusal marşını yuhaladı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:11

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:15

Kanadalılar, Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi koyan ABD Başkanı Donald Trump'a bir basketbol maçında tepki gösterdi.

NBA'de Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers arasında, ev sahibi takım Raptors'un Kanada'nın Toronto kentindeki Scotiabank Arena stadında oynanan maçta, Kanadalı taraftarlar, Amerikan milli marşını yüksek sesle yuhaladı.

Raptors taraftarları, marşları söyleyen 15 yaşındaki kızı başlangıçta alkışladıktan sonra, Amerikan milli marşını söylemeye başlayınca yuhaladılar.

Minnesota Wild ile Detroit Red Wings maçında da benzer tepkiler ortaya çıktı.

Raptors oyuncusu Garrett Temple, oyuncuların, yuhalamaların farkında olduğunu söyledi.

Temple, “Evet, tabii ki fark ettim. Tepkim 'Vay canına' oldu. Ve sonra neden yuhaladıklarını düşünüyorsunuz. Şu anda dünyada basketboldan çok daha önemli şeyler oluyor. Günün sonunda, Kanada'da bir arenada oynuyoruz ve onlar da Kanada vatandaşı, dolayısıyla ticaret durumu ve gümrük tarifeleri hakkında belli bir hisleri var. Yuhalayan insanlar düşüncelerinin bilinmesini sağladılar” dedi.

Raptors'ın oyuncularından Kelly Olynyk ise “Açıkçası gümrük vergilerinin bu ülkede ve bu stadyumda yaşayan pek çok insan üzerinde etkisi var. Şarkı söyleyen kız için üzüldüm ama sonunda onu alkışladılar, bunun için mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

2000'li yılların başında da Kanada'daki maçlarda taraftarlar, ABD-Irak savaşına tepki göstererek Amerikan milli marşını yuhalamışlardı.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifenin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için 4 Şubat Salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.