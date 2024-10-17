Kanada'dan Hindistan'a tepki: Korkunç bir hata yaptı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 17.10.2024 - 13:48

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre, Kanada'ya yapılan dış müdahalelerle ilgili federal soruşturmada ifade veren Trudeau, ülkede Sih muhaliflerin hedef alınması da dahil olmak üzere Yeni Delhi'nin "suç faaliyetlerine ilişkin her zamankinden daha net göstergeler" olduğunu dile getirdi.

Trudeau, Yeni Delhi'nin Kanada topraklarında cinayet ve gasp da dahil olmak üzere "şiddet eylemlerinde bulunduğunu" kaydederek "Hindistan hükümeti, Kanada'nın güvenliği ve egemenliğine bu kadar agresif bir şekilde müdahale edebileceğini düşünerek korkunç bir hata yapmıştır" dedi.

Başbakan Trudeau ayrıca, "Yeni Delhi tarafından kışkırtılabilecek" gelecekteki şiddet eylemlerini engellemek için suçlamaların kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde, Yeni Delhi'nin ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın ölümünde dahli olduğu endişelerini dile getirdiğini aktaran Trudeau, "Bizden istedikleri şuydu; 'Ne kadar biliyorsunuz? Bu konuda elinizdeki kanıtları bize verin.' Biz de, 'Bu sizin güvenlik birimlerinizin işi. Onların ne bildiğine bakmalısınız. Bu konuyla ilgilenmelisiniz' dedik. O noktada bizdeki şey öncelikle istihbarattı, somut kanıt değildi" diye konuştu.

Trudeau'nun bu ifadeleri üzerine açıklama yapan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, "Bugün duyduklarımız başından beri sürekli olarak söylediklerimizi teyit etmektedir. Kanada, Hindistan'a ve Hint diplomatlara karşı yönelttiği ciddi iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmamıştır" ifadesini kullandı.

Jaiswal, Hindistan-Kanada arasındaki ilişkilerin zarar görmesindeki sorumluluğun "yalnızca Trudeau'ya ait olduğunu" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Kanada-Hindistan arasında geçen yıl Kanada topraklarında bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken ülkeler 14 Ekim'de birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığının sınır dışı ettiği 6 Hint diplomatın arasında Hindistan'ın Ottawa'daki diplomatik temsilcisi Sanjay Kumar Verma'nın bulunduğu kaydedilmişti.

Hindistan ise misilleme olarak Kanada'dan Yeni Delhi'deki 6 diplomatın bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan, Kanada hükümetinin Hint diplomatlara karşı iddialar uydurmaya yönelik bu son çabalarına karşılık olarak daha ileri adımlar atma hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaletinin yanı sıra Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın, yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.