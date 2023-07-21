Kanada'dan Rusya'ya ek yaptırımlar geldi

Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:29

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:29

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptırımların Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksiyle bağlantılı 20 birey ve 21 kurum ile Rusya'nın kültür ve eğitim sektörlerindeki 19 birey ve 4 kurumu hedef aldığını söyledi.

Açıklamada Kanada'nın, hem Ukrayna hem de Afrika'da faaliyet göstermiş Wagner Grubu sembolik liderlerinin aralarında bulunduğu özel askeri şirketlerle bağlantılı Rus birey ve kurumlara yaptırım uyguladığı belirtildi.

Kanada, Wagner Grubu ve lideri Yevgeniy Prigojin'i halihazırda listeye dahil etmişti.

Açıklamada Kanada'nın, Rusya'nın nükleer sektöründeki liderleri ve Orlan-10 insansız hava aracının geliştirme, imalat ve tedarik zincirine dahil olmuş çeşitli Rus bireyleri de hedef aldığı dile getirildi.

Bu yaptırımların Rus şarkıcı, oyuncu ve film yapımcılarının yanı sıra Rusya'nın kültür sektöründeki kurumlara ve kültür bakanı ve önde gelen müzelerin başkanları gibi ve önde gelen yetkililere de yönelik olduğu vurgulandı.

Kanada, 2014 yılından bu yana Rusya, Belarus, Ukrayna ve Moldova'daki 2 bin 600'den fazla birey ve kuruma yönelik yaptırımlar açıkladı.