Kanada'dan sert tepki: Trump'a G7 kapısı kapanıyor mu?
Kanada'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'ne katılımının engellenmesi çağrısında bulundu.
Kanada'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh, bu yıl Kanada'nın üstlendiği G7 Zirvesi dönem başkanlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Demokrasi, egemenlik ve küresel istikrara yönelik tehditleri" gerekçe gösteren Singh, Trump'ın G7 Zirvesi'ne katılımının yasaklanmasını talep etti.
Singh, "Demokrasimizi ve egemenliğimizi tehdit eden birini neden davet edelim ki?" ifadelerini kullandı.
Trump'ın eylem ve politikalarının uluslararası kuruluşlara zarar verdiğini kaydeden Singh, G7 Zirvesi'nin "Trump'ın dünyaya yönelik tehditlerine karşı müttefiklerle ortak çalışmak için bir fırsat" olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Trump, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.
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