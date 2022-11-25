Kanadalı pop yıldızı Kris Wu cinsel istismar suçundan hapis cezasına çarptırıldı

25 Kasım 2022 Cuma, 15:59

Çin'in başkenti Pekin'de, Pekin mahkmesi tarafından pop şarkıcısı Kris Wu'ya tutuklanmasından bir yıl sonra, cinsel istismar da dahil olmak üzere işlediği suçlardan suçlu bularak 13 yıl hapse mahkum etti.

The Guardian'ın haberine göre, Pekin mahkemesi Çin doğumlu şarkıcının, Kasım ve Aralık 2020'de üç kadına cinsel istismarda bulunduğuna karar verdi.

Mahkeme resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, "Wu Yifan evinde üç sarhoş kadından yararlandı" dedi.

Wu, 18 yaşındaki Çinli bir öğrencinin kendisini ve bazıları 18 yaşın altında olan diğer kızları kendisiyle seks yapmaya teşvik etmekle suçlamasının ardından 31 Temmuz 2021'de Pekin'de gözaltına alındı.

Öğrenci o dönemde medyaya, Wu'nun kendisini 17 yaşındayken alkolle kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşamak konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi

Mahkeme ayrıca Wu'yu Temmuz 2018'de cinsel ilişkiye girmek için kalabalık toplamak suçundan da suçlu buldu.

Vergi dairesi, Wu'nun 'kişisel gelirini gizlemek, vergi kaçırmak ile birlikte eksik vergi ödemek' suçları için yaklaşık 600 milyon yuan ödemesine karar verildiğini söyledi.

Mahkeme Wu'nun sınır dışı edileceğini açıkladı, ancak Çin'deki avukatlar bu tür sınır dışı işlemlerinin genellikle cezanın tamamlanmasından sonra gerçekleştiğini söylediler.